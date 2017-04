Šlapáky, kamenné zídky i mlatové cesty. Ideál pro venkovskou zahradu

Vstoupit na pozemek, nasát atmosféru místa a udělat vše pro to, aby vaše zahrada vypadala co nejpřirozeněji. To by měl umět dobrý zahradní architekt. Což u zahrady venkovské platí dvojnásob. Do té patří přírodní materiály typické pro okolní krajinu. Pěkně surové, aby nevypadaly jako z výrobní linky.