VIDEO: Krájení cibule je pro amatéry stále problém. Jak na ni bez úrazu

Bez cibule prakticky neuvaříte skoro nic. Používáte ji do základů, omáček, ale třeba i když si chcete připravit čerstvě uškvařené sádlo s chlebem a cibulí nebo zeleninový salát. Její krájení prostě každodenní proces, kterému se v kuchyni nevyhnete.

„V kurzech vaření, kde vyučuji, to vidím pravidelně. Lidé mají před nožem respekt a snaží se druhou rukou před ním jakoby uhýbat. Ale tím se vydávají do ještě většího nebezpečí. Buď si zajedou ostřím do nehtu, ale taky jim někde vykukuje palec. Pak stačí, že jim nůž sklouzne a zbytečně se říznou,“ popisuje šéfkuchař Yazan Manjah z oblíbeného pražského bistra Jam and Co.

Podle něj je třeba naučit se a zafixovat základní držení levé ruky (pro praváky). Ukazovák, prostředníček s prsteníček lehce ohnuté tlačí cibuli k prkénku tak, aby nehty byly lehce schované. Přitom palec je schovaný „za cibulí“ a vytlačuje zeleninu proti prstům.

Tím nejenže posouvá surovinu, ale zároveň je chráněn před ostřím nože. Když pak nůž kolébavým pohybem krájí cibuli (ale týká se to obecně veškerého dalšího krájení), opírá se čepel o klouby předních prstů a nehrozí nebezpečí úrazu.

„Všechno je to jen otázka cviku. Vy samozřejmě doma nenakrájíte tolik zeleniny jako kuchař v restauraci, ale i tak si za čas tento způsob zafixujete a budete krájet jako profík rychle a bezpečně,“ říká. A zároveň si člověk uvědomí, jak je důležité udržovat nože ostré, protože pak nehrozí, že nůž sklouzne tam, kam nemá (jak pracovat s ocílkou se podívejte zde).