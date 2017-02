Děti natočily video fence křížence pitbula z útulku, aby jí našly domov

Právě v kralupském útulku už dělá řadu let dobrovolnici Kristýna Hollitzerová, která současně pracuje jako lektorka dětských přírodovědných kroužků Veselá věda, kde děti dělají nejen praktické pokusy odhalující fyzikální či jiné přírodní zákony, ale také se učí si je třeba zaznamenat na video.

Během příměstského tábora o jarních prázdninách Kristýna také právě do útulku své svěřence vzala. „Šlo o prevenci, protože děti by měly vědět, jak se mají chovat třeba na ulici, když potkají cizího psa. Zrovna tak jsme si vysvětlovali, co to obnáší si psa pořídit domů, aby si uvědomily, že se pak o své zvíře musejí starat a nesou za něj zodpovědnost,“ vypráví Kristýna.

Děti ji nesmírně mile překvapily, hodně se zajímaly o jednotlivé osudy psů v útulku. A protože se právě učily, jak se dělá video, spontánně vznikl krátký filmeček s přátelskou a hravou tříletou Aňou milující děti, které by kroužek dětí rád našel nový domov. Jedna z holčiček se pak dokonce o víkendu do útulku vrátila a natočila video ještě pro fenku Sněženku, křížence labradora.

Teď partička kralupských dětí nesmírně prožívá a sleduje, zda se opravdu podaří Aně najít domov, kde by byla šťastná. Jednoduché to nebude, protože Aňa trpí separační úzkostí - jakmile ji někdo nechá samotnou v bytě, udělá z něj kůlničku na dříví. „Ale třeba majitelé domku se zahradou by si s ní určitě poradili, při odchodu z domova ji lze třeba zavřít do kotce. S ním totiž nemá problém ani v útulku,“ popisuje Kristýna.

Kdo by se chtěl na Aňu poptat provozovatelky útulku, může jí napsat na e-mail zde. Najdete ji i na Facebooku, kde má útulek Lesan svůj profil.

Jinak kralupský útulek samozřejmě není jediný v republice, kde zájemci najdou psa, který by byl vhodný právě pro ně; stačí si je obejít, nebo najít na internetu ty nejbližší. Adoptovat jakékoliv zvíře by ale měli jen lidé, kteří pro to mají podmínky a jsou skutečně schopni se o něj postarat.

A útulkům lze samozřejmě pomoci i jinak. Ideální je zeptat se v kterémkoliv, co konkrétně potřebují. Pomoc pak může mít třeba formu pomoci s venčením pejsků, nouze často bývá o kvalitní krmení či veterinární přípravky (co potřebuje třeba právě ten kralupský, se dozvíte zde).