Bazénovou fólii vyměníte sami, ale chce to trpělivost a pečlivost

„Fólie u malých bazénů má životnost kolem šesti až sedmi let. Záleží na tom, jak se o ni staráte a jak se chlóruje,“ popisuje bazénový specialista Josef Sedláček ze společnosti Mountfield. Často je možné ji opravit, pokud vznikne jen malá trhlinka, ale když je větší, musí se fólie vyměnit.

Vlivem UV záření a chlóru už po letech provozu není bazén moc pěkný, vyměnit fólii však není těžké. I toto se vám může při koupání stát. Pokud už je plech tak starý, že je prorezlý, je čas na jeho výměnu.

Problémem je také to, že zůstává ve venkovním prostředí několik let – v létě trpí UV zářením, v zimě mrazem, takže po letech křehne a je tak náchylnější k mechanickému poškození. Navíc po letech už nemusí být pěkná.

Záleží na tom, jak pravidelně se majitel bazénu věnuje sezonnímu čištění fólie. A někteří lidé nekontrolují pravidelně pH a z obavy před zelenou vodou zbytečně vodu přechlorovávají, což se odráží i na estetickém vzhledu fólie.

Vypusťte vodu

Vyměnit fólii je docela jednoduché, odborné firmě to trvá tak dvě hodinky, kdo to dělá prvně, měl by si vyhradit odpoledne. Než začnete fólii vyměňovat, sjednejte si na přesnou hodinu dovoz cisterny s vodou – pokud nebudete bazén plnit z vodovodního řadu.

Nejprve pomocí ponorného čerpadla vypusťte zbytky vody z bazénu. Když už je čerpadlo u konce práce, odšroubujte skimmer a rozeberte vrchní lišty z nosné konstrukce. Pod nimi najdete ještě přídržné lišty, ty také sundáte a můžete se pustit do odstranění staré fólie.

Na tuto práci si raději pozvěte dalšího člověka, protože žádné čerpadlo nevyčerpá úplně všechnu vodu z plochy celého dna, takže je třeba fólii přidržovat tak, aby vznikl váček s minimem vody, který pak už vytáhnete z bazénu (podívejte se na video).

„Než začnete s instalací nové fólie, měli byste zkontrolovat stav geotextilie, která je na dně, když je zničená, je lepší ji také vyměnit,“ radí Sedláček. Když už je bazénová fólie pryč, zkontrolujte i stav plechové konstrukce. Pokud objevíte znaky koroze, je vhodné ocelovým kartáčem místo očistit a natřít barvou.

Nejdůležitější je upravit dno

Nová folie stojí kolem dvou tisíc korun podle velikosti a tvaru bazénu. Rozprostřete ji rovnoměrně na dně tak, abyste ji mohli začít upevňovat na stěny bazénu. První upevnění provedete přídržnými lištami a plachta by měla být přilehlá k bazénu tak, aby měla prostor vyrovnat se tlakem napouštěné vody.

Důležité je domluvit se s řidičem cisterny tak, aby celou várku nevypustil do bazénu najednou, ale aby přestal napouštět, jakmile budete mít na dně asi deset centimetrů vody. Za sucha totiž nikdy fólii nenapnete zcela dokonale, takže v tomto okamžiku směrem od středu k okrajům fólii na dně roztahujte. Čím větší péči tomuto kroku dáte, tím méně skladů tam zůstane.

V tomto okamžiku už můžete začít dopouštět zbytek vody. Můžete znovu zašroubovat sklimmer, nainstalovat horní lišty a začít s přípravou vody, tedy měřením a úpravou pH, zašokováním a chlorováním. Podrobný návod, jak se starat o bazénovou vodu, najdete ZDE.