Největší ryba světa málem vyhynula. Dnes se dají chytit pořádné kousky

Jeseterovité ryby jsou obecně velmi aktivní i v chladné vodě pod ledem. Dají se tak přimět k záběru. Větším problémem je jejich zdolání. Z nástrah fungují jak pelety, boilies, tak rybičky a jejich kusy prezentované na dně nebo kousek nad ním. Fantastickou nástrahou je třeba hlava nebo filet z lososa.

Z rybářského vybavení stačí krátké silné pruty určené pro lov na dírkách, vlasec o průměru 0,35 mm a více. Používají se také speciální signalizační praporky, u kterých pak lovec zdolává rybu bez navijáku ručkováním. Jejich výhodou je, že je můžeme sledovat z větší vzdálenosti.

Vzhůru na dírky

Právě na tuzemský led se jednoho mrazivého únorového dne vypravil Miroslav Vojtek z Westin týmu. Lovit začal chvíli po rozednění. Již před devátou hodinou dostal záběr od velké ryby.

Po několikaminutovém souboji mu poprvé projela ryba pod dírkou. Bylo jasné, že je to velká vyza, která se nemůže vejít do dírky o průměru 20 cm, což je pro lov jiných druhů ryb nadstandardní velikost.

Kolegové Petr s Radkem mu okamžitě dovrtali do trojúhelníku další dvě dírky, mezi kterými prosekali led sekerou. Vznikl tak velký otvor, do kterého by se vešla každá ryba, jež plave v našich vodách. Souboj však ještě zdaleka nebyl u konce.

Vyza není žádná velká bojovnice, ale díky své váze přetrhala už pěkných pár vlasců. Tady vše dopadlo dobře. Mirek za pomoci kolegů vyzvedl rybu o délce přibližně 160 cm na podložku. Následovalo pár rychlých fotek na památku a rychlé puštění zpátky do vody. Měl tak za sebou zážitek, o kterém si může nechat většina rybářů zdát.

Ovšem o hodinu později měl Mirek další záběr. A na prutu byla opět vyza, dokonce ještě větší. Lovce už začala ze zdolávání pěkně bolet ruka, ale nakonec si mohl potěžkat robustní tělo vyzy o délce přibližně 180 cm a hmotnosti 50 kg. Byl to den na rybách, který neměl chybu.

Dožívá se i sta let

Vyza velká je největší jeseterovitou rybou a zároveň největší rybou světa, včetně mořských ryb. Dožívá se více než 100 let a délky přes čtyři metry a hmotnosti přes tunu.

V Rusku prý byla v roce 1827 ulovena v deltě řeky Volhy vyza velká o hmotnosti 1 524 kg, kterou můžeme považovat za světový rekord. V roce 1991 byla na Kaspickém moři ulovena vyza o délce 524 cm a hmotnosti 792,5 kg.

Kdysi přirozeně vytahovala na naše území prostřednictvím řek přitékajících do Dunaje. Později byla téměř vyhubena. Osudná jí byla mimo jiné honba za kaviárem a vybudování migračních bariér v podobě jezů a přehrad.

Dnes vyza zažívá renesanci díky vysazování do mnoha soukromých revírů, kde už plavou vyzy velmi zajímavých rozměrů, byť zatím zdaleka nedosahují velikostí ryb, které kdysi žily například v řece Volze.

V teplých měsících se u nás chytají i vyzy o hmotnosti přes 50 kg. Výzvou je ulovit takovou prehistorickou obludu i pod ledem – na dírkách.

Více zajímavostí o rybaření najdete v aktuálním vydání rybářského časopisu Kajman.