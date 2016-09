Světový kaprařský závod ovládli Češi. Mají pět z prvních deseti míst

Letos tento závod poprvé hostila Česká republika (9. -17. 9. 2016), na čemž má velkou zásluhu rybář Jakub Vágner a jeho tým. Naši kapraři tu ukázali svoje kvality.

Závod se konal na Novomlýnské nádrži pod Pálavou na jižní Moravě. Zúčastnilo se ho 115 týmů z 21 zemí. World Carp Classic (WCC) se sem přesunulo z francouzského revíru Madine, vyhlášeného velkými kapry. Závod trval 114 hodin a týmům se bodovala celková hmotnost tří nejtěžších kaprů.

V bezvětří neberou

Příliš se nevědělo, co od Novomlýnské nádrže čekat. Je totiž vyhlášená velkým množstvím kaprů, kteří však prakticky neberou za bezvětrného parného počasí. Právě to panovalo od začátku téměř až do konce WCC. Ale i přes nepřízeň počasí brali kapři už od první noci závodu jako o život.

České týmy nebyly vůbec spokojeny s výsledkem losu. Přesto závodníci přistoupili k závodu způsobem start cíl. Po první noci vedl náš tým Carp R Us 2 ve složení Martin Hrdý, Karel Nikl junior a Jiří Hrdý. Rybáři zdolávali kapra za kaprem, a to i přesto, že později nasadili boilies o průměru 30 mm a více. Chytili jich více než 10 a celková hmotnost jejich tří nejtěžších ryb brzy přesáhla 30 kg.

Týmy z ostatních zemí rovněž měly ryby na prutu, ale mnoho jich ztrácely v zatopených lesích a vinicích posetých slávičkami, se kterými se hůře vypořádávali.

Ještě tentýž den je se ale před ně dostal další český tým Mikbaits (Michal Kučera, Pavel Tulinský, Peter Hofierka), který v průběhu tropického odpoledne vytáhl mimo jiné v tu dobu nejtěžší rybu závodu – kapra 17,3 kg.

Začalo se šuškat o tom, že vítěz závodu bude potřebovat minimálně tři takové ryby. Jenže laťka nakonec byla ještě výše. Zvyšoval ji Nikl tým (Karel Nikl, Jan Dadák, Jakub Kumšta), který následující noc ulovil 19,9kg kapra a stal se tak novým lídrem závodu.

Poláci jdou do boje

Další ráno patřilo polskému týmu na závodním místě 58 (Jacek Wojciuch, Wojciech Janoszek, Piotr Bursa), kteří vytáhli několik kaprů v rozmezí 10 a a 17,5 kg. Jejich celková hmotnost byla přes 44 kg a šli do vedení.

Následující noc byl vytažen i zatím nejtěžší kapr závodu a první dvacetikilová ryba – 20,5 kg pro nizozemský tým (Lars Bood, Peter Hillebrand, Rowan Bood). Ale jejich ostatní ryby byly zatím výrazně menší. To polský tým naopak přidal 21,6kg kapra a měl tak nejtěžší rybu a zároveň si upevnil pozici v čele závodu. Měli celkovou hmotnost 55,1 kg a luxusní náskok více než 5 kg. Mluvilo se o tom, že toto se bude špatně překonávat. Jenže to bychom nesměli být na domácím hřišti.

Slavnostní zahájení mělo svoji atmosféru. Losování lovných míst bylo dramatické. Často rozhoduje o výsledku závodu. České týmy z něj odcházely nespokojení.

Předposlední noc závodu opět patřila českému Nikl týmu, který nejdříve před soumrakem vytáhl dva kapry 20,1 a 16,5 kg. K těm přidal 18,6kg šupináče a šel s celkovým součtem 58,6 kg opět do čela. Ostatní týmy zdolaly několik ryb v rozmezí 15 až 20 kg, ale bylo to málo. Všechny týmy dohromady měly před poslední nocí zdoláno dohromady neskutečných 32 kaprů přes 15 kg a stovky ostatních ryb, mezi kterými převládali kapři šupináči.

Jeden kapr to může změnit

Závod končil následující den v 8 hodin ráno. Vydrží na čele český tým? Všeobecně se předpokládalo, že se ještě něco na čele závodu změní. Jedna ryba stále mohla měnit vše.

Většinu závodu bylo naprosté bezvětří a vedro. České vlajky visely pod Pálavou hodně vysoko..

A skutečně bylo uloveno několik dalších kaprů nad 17 kg a měnilo se pořadí v top 10, ale tým ve složení Karel Nikl, Jan Dadák a Jakub Kumšta vedení udržel a stal se tak prvním českým vítězem slavného World Carp Classic.

Průměr jejich bodovaných ryb byl vysokých 19,5 kg. To je jenom o kilogram méně, než potřeboval vítěz loni na legendárním francouzském jezeře Madině, kde se chytilo několikanásobě méně kaprů.

Další čtyři české týmy byly v top 10, a World Carp Classic se tak i díky tomu vydařilo. Nikdy v historii závodu se nechytilo tolik ryb a nebyl tak otevřený a dramatický.

Zajímavý byl i tím, že kaprařská elita tu nebyla schovaná v lesích, na ostrovech a mezi skalami jako v minulých ročnících, ale tábořila na sypané vybetonované hrázi, po které vede cesta po celém obvodu nádrže.

Lidé sem přijeli radit, fandit nebo přinesli kaprařům i něco ze své zahrádky. Někteří přespávali v kempech, penzionech, autech nebo pirátsky pod hrází. WCC vnímali jako událost, a to včetně některých starousedlíků. Byl to mnohem kontaktnější závod a i zahraniční týmy tím byly mile překvapeny. Přimhouřily tak oči i nad některými zmatky v organizaci.

Tabulka výsledků podle www.worldcarpclassic.com.