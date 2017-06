Sedm kroků od zarostlé houštiny k upravené zahrádce. Jaké stroje to usnadní

Můžete začít klestit a sekat kosou, ale pro podobné případy existují specializované stroje, které hodně usnadní a ulehčí práci s tím, abyste dali pozemek do pořádku.

1. Udělejte si mulčovačem základní prostor

Nepřehledné houštiny sice můžete vymýtit křovinořezem, ale pro větší plochy je výhodné použít mulčovač, někdy se taky říká cepovač. Ten má tu výhodu, že si snadno poradí i s metrovou trávou. Proto si ho pořizují i lidé, kteří jen jednou za čas potřebují dát do pořádku svěřený pozemek.

Například když koupí parcelu na stavbu a jen jednou dvakrát za sezonu posekají. Anebo v případě, kdy potřebují vyklučit trávu kolem cest, bodláky nebo kopřivy, a přitom se nezdržovat sběrem zelené hmoty.

Tedy tam, kde nezáleží na estetice jako v oblastech, kde zahrada žije (více o mulčovači zde).

2. Křovinořez na houštiny

Zatímco mulčovač si poradí s trávou a plevelem, v další fázi budete muset odstranit hustá křoviska a nálety stromů. Pro tento případ se hodí křovinořez (více o výběru zde).

Na rozdíl od slabšího vyžínače lze na něj nasadit i kovový kotouč. Například pilový je vhodný na dřevnaté kusy a „pokácíte“ jím i kmínky několik centimetrů silné, na vzrostlou trávu použijete například třílistý kotouč, se kterým se pracuje jako s kosou.

Když už budete mít první nejtěžší úpravu zanedbané zahrady za sebou, vyměníte kotouč za strunový nástavec, a tím ho proměníte za vyžínač. Ten budete používat na začištění v místech, kam nedosáhne klasická sekačka – kolem záhonů, cestiček, stromů.

3. Proč si pořídit pilu

Možná zjistíte, že s některými porosty si neporadí ani kotouč křovinořezu. Pak je čas začít uvažovat, že by se kolem domu „uživila“ i pila. Alespoň menší s krátkou lištou.

Pak je vhodné pořídit si malou šikovnou pilku na prořezávání. Pokud máte malý pozemek, vystačíte si i s elektrickým modelem, pro větší se vyplatí investovat do benzinové. Dobrou zprávou je, že dnes i akumulátorové modely jsou pro drobné prořezávky dostatečně výkonné.

Elektrická pila s teleskopickou rukojetí

Jestliže však počítáte s řezáním dříví na otop, myslete na budoucnost a zvolte rovnou nějakou farmářskou benzinovou variantu. Ta je sice těžší než elektrická, ale je odolnější a při správné péči déle vydrží. A možná zjistíte, že některý ze starých nemocných stromů budete muset pokácet. Malou pilkou byste se zbytečně nadřeli (jak vybrat pilu čtěte zde).

4. Plotostřih

Když už máte pořádek na pozemku, je čas se podívat na oplocení. Záleží na charakteru, který budete chtít vtisknout zahradě. Kdo má rád přírodní zahrady, možná nechá původní rozrostlé keře oplocení tak jak byly. I když decentní sestřih se bude hodit i jim.

Někteří lidé však dávají přednost tomu, aby jejich živý plot byl „jako když střelí“. A ti se neobejdou bez plotostřihu. Zde platí totéž jako u pil. Na výběr je elektrická varianta s kabelem, benzinová (pro silné ruce) nebo akumulátorová. Na pravidelnou údržbu je dostatečně výkonná (průvodce výběrem plotostřihu).

5. Jakou sekačku

Jakmile je celý pozemek vyčištěný, je možné se věnovat trávníku samotnému. Většina uživatelů si vystačí s běžnou rotační benzinovou sekačkou. Zde je třeba rozhodnout se při výběru podle plochy pozemku. Na ty nejmenší kolem 500 m² se nebojte obsahu motoru kolem 135 ccm a takto malý pozemek klidně posekáte i sekačkou bez pojezdu. Malé sekačky jsou lehké a jede se s nimi jako s kočárkem.

Pro pozemky kolem 1 000 m² hledejte motor asi 160 ccm a tady je už vhodné volit variantu s pojezdem. Ale musíte se smířit s tím, že jsou sekačky daleko těžší, takže se s nimi hůře manipuluje mezi záhony, prostě při zatáčení. Ale pokud máte více rovných ploch, nespletete se.

Pro větší plochy volte motory 190 ccm. Samozřejmě plochu zvládne i slabší stroj, ale je třeba vědět, že životnost každého motoru je různá podle toho, pro jaké plochy je určený. Takže byste sekačku pravděpodobně „odrovnali“ předčasně.

O tom, jak vybrat sekačku tak, aby dobře sbírala trávu, jsme psali ve článku ZDE.

První ryze česká vřetenová sekačka na trávu Edwin

Pak je tu ještě specialita pro lidi, kteří požadují opravdu prvotřídní anglický trávník. Pro ty jsou určené takzvané vřetenové sekačky, u nichž se tráva ustřihává naostřeným vřetenem přes břit, takže se „neuráží“ nožem. Takové sekání však potřebuje tolik péče o trávník, že je to specialitou menšího množství nadšenců. Nehledě k tomu, že vřetenové sekačky jsou podstatně dražší než i ty nejdražší rotační. O jedné takové ryze české jsme psali v tomto článku.

6. Ridery a traktůrky

Pro velké pozemky jsou téměř nutností. Kdo má zahradu větší než 2 000 m², měla by to být samozřejmost – pokud na zahradě sekáním trávy nehodlá strávit mládí. Zatímco ridery jsou vhodné spíš pro rovinatější pozemky a nesnesou tak velké zatížení, mají obrovské plus ve své obratnosti – snáze se vytočí kolem překážek. Záběr mívají kolem 70 cm, takže je lze považovat za přerostlé sekačky, na kterých se sedí.

Nelze k nim však připojit další příslušenství, a to je důležité pro majitele větších pozemků, kteří potřebují nejen sekat, ale chtějí i převážet materiál, stříkat stromy, sbírat listí nebo v zimě odhrnovat sníh. Podle náročnosti použití je pak vhodné zvolit variantu traktůrku podle toho, zda nabízí možnost zapojit jen zadní příslušenství, anebo i přední radlici.

Podle námahy, kterou bude muset překonávat, pak volte, zda bude stačit jednoduchý jednoválcový motor, anebo dvouválcový, který má daleko větší točivý moment. Ten uveze na vozíku nejen kupu lehké slámy, ale převeze i pořádnou várku pořezané kulatiny (výběr traktůrku v 10 krocích).

7. Robotické sekačky

Fungují podobně jako robotické vysavače, jen místo prachu „žerou“ trávu. Bohužel zatím mají několik nevýhod: vysokou cenu, nutnost položit kolem pozemku kabel, který jim ohraničuje rajón. I když jsou vybavené proti krádeži různými piny, takže je zloděj nerozjede, vám to může být jedno. Prostě zmizí. A investovat padesát tisíc do něčeho, co by mělo být primárně nastálo na zahradě, aby si to mohlo nezávisle sekat, je poněkud riskantní.

Ale je pravda, že jinak sekání robotem funguje. Podle programu putuje po zahradě a ustřihuje velmi krátké konečky trávy, takže se tím trávník hnojí a nehrozí plstnatění. Ovšem předpokládá se každoroční vertikutace a pak je trávník krásný. Podívejte se, že pokládání kabelu pro ohraničení zahrady nemusí být tak strašné, jak to zní.