Pohlreich vaří vejce ve vejci. Pochoutku s ančovičkami a parmezánem

Je to klasika, začít ráno vajíčky. Nemusí to být dusivé natvrdo uvařené nebo klasické míchané vejce. Zdeněk Pohlreich nabízí trochu sofistikovanější způsob. Připraví zapečená vejce s parmezánem a ančovičkami.

Princip je jednoduchý. Rozšleháte dvě vejce, Pohlreich do nich přidá navíc ještě jeden žloutek, by si dopřál podle vlastních slov trochu luxusu. Pak do nich nakrájí ančovičky. „Jestli vám vadí, že jsou ty ryby moc slané, jednoduše je můžete vymáčet ve vodě, tím slanost zmírníte,“ radí. Pak stačí přidat jen trochu pepře, hořčice a smetany.

Pokrm se servíruje v zapékací misce, jaká se používá například na cibulačku. Vymažete ji máslem a vysypete parmezánem. Pak do misky opatrně vyklepněte jedno vajíčko a naběračkou přelijete rozšlehanou směsí.

Normální by bylo, kdybyste teď dali směs zapéct. Jenže kuchař to raději udělá jinak. „Vejce jsou strašně choulostivá na převaření. A kdybychom ta vejce dali do trouby rozpálené například na 170 stupňů, začaly by se péct a srážet. Jenže my chceme, aby se vařily pěkně zvolna,“ vysvětluje.

Proto misku s vejci umístí do větší nádoby a do poloviny je zalije horkou vodou. „Ta vody z logiky věci nemůže být teplejší než 100 °C,“ komentuje a obě mísy vloží do rozpálené trouby. „Idea je taková, aby ta rozmíchaná vejce pěkně ztuhla a ten žloutek ve středu zůstal ještě polotekutý,“ říká. Proto se vyplatí celý proces hlídat, aby vejce člověk „nepřetáhl“.

Aby porce dobře vypadaly při podávání, nesmí chybět kousek zeleného – pažitky nebo petrželky. „A tohle stojí za to, abyste si o Velikonocích trochu přivstali,“ je spokojen kuchař.