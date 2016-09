Zdravé malé ježky nesbírejte, pomoc nepotřebují. Do zimy přiberou

Péči svěřte odborníkům „Lidé by se o ježčí ani jiná divoká mláďata doma starat neměli, ta by měla přijít vždycky do záchranných stanic. Pečovat doma o volně žijícího živočicha je navíc i nezákonné,“ vysvětluje Zuzana Pokorná, proč lze v případě takového nálezu v Praze volat 24 hodin denně do záchranné stanice na tel. číslo 773 772 771. Péče o ježčí miminka je mj. velmi náročná, protože potřebují speciální náhradní mléko, krmení každé tři hodiny či vyhřívací dečky. Navíc není žádoucí divoké zvíře ochočit, což profesionálové v záchranné stanici ohlídají, aby ho mohli vrátit zpět do volné přírody.