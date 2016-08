VIDEO: Zemřel nejstarší kakadu na světě. Jeho fanoušci pláčou

Cookie dorazil do brookfieldské zoo jako mládě staré pouhý rok, a to ze Zoo Taronga v Austrálii. Během let postupně rostla jeho popularita s dalšími a dalšími generacemi návštěvníků.

Na jeho „adresu“ neustále přicházely stovky dopisů, blahopřání, pohledů i hraček z celého světa. Mezi jeho obdivovatele patřil i indický populární „mág“ a léčitel Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji, který dokonce se svým doprovodem udělal pouť do Brookfieldu.

Brookfieldská zoo zřídila pamětní fond, který by měl na památku legendárního ptáka podpořit podmínky ptačích chovanců. Příspěvky půjdou přímo do společnosti Centrum pro vědu, péči a pohodu zvířat a měly by sloužit jako přilepšení pro všechna zvířata, která chová Zoo Brookfield. Zahrada tím vyjadřuje i velký smutek po kakadu, který byl pro ni hlavním symbolem a bude opravdu chybět nejen zaměstnancům, ale i návštěvníkům.