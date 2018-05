Africké fialky snadno namnožíte. A můžete je měnit s dalšími blázny

Jak africké fialky pěstovat, to nám prozradila Eva Smržová, kurátorka Botanické zahrady Praha. Základem je nepřemokřit substrát. „A aby dobře kvetly, je lepší je nechat v menším květináči,“ přidává radu nad zlato.

Co se množení fialek týká - pokud se chcete s dalšími sběrateli podělit o zajímavý hybrid, nebo ho naopak získat - lze na to jít hned několika způsoby.

„Převislé hybridy se množí stonkovými řízky i dělením trsů. A stejně jako běžné růžicovité hybridy i jednotlivými řízky,“ radí kurátorka s tím, že i růžicovité hybridy někdy odnožují a lze je množit oddělením menších růžic.

Jak na množení jednotlivými listy?

Eva Smržová radí opatrně odříznout vyzrálý list (viz návodné foto ve fotogalerii), nejsou ale úplně vhodné ty nejstarší listy z úplného okraje růžice. Řapík listu pak už jen zkrátíte šikmým řezem na 2 až 4 cm.

Takto získaný listový řízek pak můžete dát zakořenit do vody, ale nesmí být celý potopený. Vhodné je překrýt nádobku alobalem, do kterého uděláte otvor a list necháte potopený jen spodním koncem. „Voda musí být odstátá a ideálně by měla být měkká,“ popisuje Eva Smržová jeden z možných postupů, jak docílit zakořenění listového řízku.

Téhož ovšem dosáhnete i v agroperlitu či v rašelině. Substrát udržujte mírně vlhký - pro vytvoření ideálních podmínek lze použít i pokojový skleníček - a za 3 až 5 týdnů se dočkáte kořínků. Pak se začnou tvořit malé rostlinky, které můžete ve velikosti zhruba 2 centimetrů rozdělit a zasadit.