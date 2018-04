Africké fialky jsou sběratelský fenomén, nových kříženců jsou tisíce

Fialky rodu Saintpaulia Objevil je baron Walter von Saint-Paul-Illaire jako nové a vědě neznámé rostliny v pohoří Usambara v roce 1892 v tehdejší Německé východní Africe, dnešní Tanzanii. Poslal semena těchto rostlin svému otci do Německa, který je později věnoval Hermanu Wendlandovi, řediteli Královské botanické zahrady v Hannoveru. Ten je v roce 1893 popsal v časopise Gartenflora, pojmenoval je na počest objevitele Saintpaulia a zařadil do čeledi Gesneriaceae – podpětovité. Ještě v témže roce byly první komerčně vypěstované rostliny nabízeny firmou Benary z Erfurtu. Blízce příbuzné jsou Saintpaulie s dalšími oblíbenými pokojovými rostlinami rodu Streptocarpus. Podle nejnovějších studií je dokonce někteří systematičtí botanici řadí do tohoto rodu.