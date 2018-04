Britskou královnu podle médií zasáhla smrt milovaného psa

Britská královna se v mládí zamilovala do psa jménem Dookie, který patřil jejímu otci, králi Jiřímu VI. Přála si proto svého corgiho a skutečně k osmnáctinám dostala fenu Susan. Nyní jednadevadesátiletá Alžběta II. od té doby chovala více než 30 psů tohoto pasteveckého plemene. Willow byl přitom již 14. generací potomků prvního královnina psa. (kartu velšského corgiho v našem atlasu psu najdete zde).



Jak uvedl britský bulvární list The Daily Mail, Willow byl v neděli na hradě Windsor uspán. „Královna během uplynulých let oplakala každého ze svých corgiů, ale smrt Willowa ji zasáhla ještě více,“ řekl deníku nejmenovaný zdroj z Buckinghamského paláce. Stalo se tak nejspíš kvůli tomu, že šlo o její poslední spojení na rodiče a dobu jejího dětství. „Je to pro ni jako konec jedné éry,“ dodal tento zdroj. Královský palác tyto informace odmítl komentovat s tím, že jde o soukromou záležitost.

Královnini psi, jedním z nich byl právě i Willow, si zahráli i ve spotu, který zahajoval londýnskou olympiádu v roce 2012. V něm Alžběta II. po boku filmového představitele neohroženého britského agenta 007 Daniela Craiga ztvárnila sama sebe.