Američané cvičí jógu s kozou na zádech, zvířata na ně i kálí

Jóga je jako prostředek k získání fyzické kondice a duševní rovnováhy stále oblíbenější, a to nejen ve velkých městech. A čím dál častěji se lidé snaží cvičit venku.

A zřejmě už jim - alespoň v Americe - nestačí ani cvičení jógy v parku, na terase či na střeše, a tak se nadšenci pro jakoukoliv novou formu dočkali nabídky kozí farmy ve Virginii. Když se protahují a kozy jim přitom skočí na záda, všem to přijde nesmírně zábavné a roztomilé.

Pro řadu lidí hledajících relax v jakékoliv formě je to možnost, jak si zacvičit nejen venku, ale také v přítomnosti opravdových zvířat, což je podle jejich slov činí šťastnými. Nechat si nechat na zádech balancovat živou kozu musí být fyzicky docela únavné a nikterak příjemné, nicméně psychicky se prý účastníci „kozí jógy“ cítí po každé lekci nesmírně odpočatí a mají pocit, že pro sebe něco udělali.

Kozy jsou chytrá zvířata, velice rychle pochopí, co se jim vyplatí. Pokud tedy dostanou pamlsek za to, že někomu chvíli rajtují po zádech, proč by mu tu radost neudělaly. Chytrý marketingový tah z této banality udělal terno.

Kozí farma ve Virginii našla nové využití pro svá zvířata a vypadá to, že spokojenost je na všech stranách.

Pro účastníky takového „cvičení“ je blízký kontakt s domácím hospodářským zvířetem něco nového a vzácného, o čem pak mohou každému vyprávět, takže spokojenost je jistě na všech stranách.

Podle lektorky těchto lekcí Beth Wolfeové jejím jogínům nevadí ani to, že kozy kálí a močí podle potřeby a na člověka přitom neberou ohled. Kozí bobky jsou totiž kompaktní a velice podobné králičím, takže není problém vše rychle uvést do pořádku. Ubrousky jsou tu neustále po ruce.