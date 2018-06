První standard tohoto plemene vznikl již koncem 19. století. Kolem roku 1900 se v USA považovaly americké kolie za všestranné pracovní psy, kteří našli uplatnění nejen jako ovčácký pes u ovcí, ale také u sobů a někdy byli dokonce využíváni jako psi tažní.

V raném 20. století se američtí chovatelé pustili do šlechtění a usilovali o čistě bílou variantu kolie, které se snažili docílit přidáním plemene barzoj a samojed. Později se snažili tento vliv spíše minimalizovat a začaly se uznávat kolie s bílým tělem a barevnou hlavou nebo „strakáči“.

V polovině minulého století se plemeno stalo velmi populárním. Proniklo nejen do literatury, filmu či módy, ale také do Bílého domu. Američtí prezidenti Lyndon Johnson a Calvin Coolidge vlastnili tyto kolie. Nejslavnější z nich se stal pes Rob Roy, jehož socha dodnes zdobí Bílý dům.

Jaký je rozdíl mezi americkou a „evropskou“ kolií?

V dnešní době existují dva základní typy kolií: evropský a americký. Oba tyto typy vznikly z takzvané viktoriánské kolie, která získala pojmenování po královně Viktorii.

Během posledních 140 let se na americkém kontinentu vyvíjely kolie jiným směrem než na tom evropském. Americký i evropský standard se v tomto plemeni zřetelně rozcházejí, a proto obě kolie vypadají odlišně.

Americká kolie Původ plemene: USA Účel plemene: Ovčácký a honácký pes, hlídač, společník Další názvy Collie, American Collie Uznání: AKC, UKC, CKC, Neuznaný FCI Velikost: U psů ideálně 67 cm, u fen 62 cm. U obou pohlaví tolerance ± 3 cm Hmotnost: Orientačně 25 až 35 kg Průměrný věk: 14 let Pořizovací cena: 30 až 50 tisíc korun, ze zahraničí 1500 až 20 000 dolarů

Kolie evropského typu je uznána pod FCI, kdežto americká kolie má daný standard pod AKC. To je hlavní „kámen úrazu“, jelikož oba standardy se od sebe podstatně liší.

Americké kolie jsou zřetelně vyšší než kolie evropského typu. Odděluje je od sebe takřka 10 cm. Americké kolie mívají silnější kostru, jelikož se dříve používaly i do zápřahu jako tažní psi.

Je u nich stále silně viditelný vliv plemene barzoj, jelikož jsou to rození běžci. Mají mohutnější a mnohem delší hlavu ve tvaru válečku a nízké čelo. Americké kolie mají deset standardních zbarvení a čtyři barevná značení, kolie evropského typu jen tři zbarvení.

Rozdíl je také v tom, že kolie evropského typu se dělí podle srsti na dvě samostatná plemena – kolie dlouhosrstá a krátkosrstá. U amerických kolií se obě osrstěné varianty standardně mísí mezi sebou a berou se jako jedno plemeno.

Co se týká srsti, u amerických kolií není tak huňatá a většinou má minimální podsadu nebo úplně chybí. Jsou to klasičtí hlídací psi, kteří se více fixují na majitele a navazují hlubší vztah. Jsou nezávislejší a komunikativnější.

Bílá kolie není double merle

U amerických kolií je klasické zbarvení, při němž má jedinec vždy celobarevnou hlavu a na těle má mnoho bílé barvy. Tyto bílé kolie jsou zdravé a netrpí slepotou ani hluchotou. Někomu může toto zbarvení připadat jako takzvané double merle (zkřížení dvou merle jedinců), které s sebou často nese závažné defekty, avšak opak je pravdou.

Bílá barva byla docílena křížením se samojedy a barzoji v minulosti, jak bylo psáno výše. Merle zbarvení se projevuje typickou strakatostí, kde se místa smíšeného nebo ředěného pigmentu střídají s místy neředěné základní barvy.

U nás poprvé v roce 2008

Zajímavosti Snad nejvíce se americká kolie proslavila díky knize „Lassie se vrací“, kterou napsal v roce 1940 anglicko-americký spisovatel Eric Oswald Mowbray Knight. Jeho dobrodružství o Lassii byla nesčetněkrát zfilmována a stala se naprosto nezapomenutelnými.



První vrh amerických kolií u nás se narodil v roce 2015 v chovatelské stanici Lugaru paní Lucie Andrysíkové.



V současné době se v České republice vyskytuje méně než 20 jedinců tohoto plemene.



Na FCI výstavách u nás se stále častěji respektuje tento typ kolie a rozhodčí je posuzují podle AKC standardu. Najdou se však i rozhodčí, u kterých nepochodíte.



První americkou kolii k nám do České republiky přivezla Lucie Andrysíková začátkem roku 2008. Toto plemeno chová již 10 let, avšak zkušenosti s ním má již od malička díky rodině v USA.

„Americké kolie byly mým snem od tří let, když jsem poprvé viděla film Lassie. Postupně jsem o nich četla a osobně se s tímto plemenem blíže seznamovala, a když přišel ten správný čas, volba byla jasná. Jejich povaha, inteligence, empatie a oddanost skloubená s elegancí, noblesou a vynikajícím zdravím mě nadchla,“ vzpomíná chovatelka.

Americké kolie se řadí k nejinteligentnějším plemenům vůbec. Velmi rychle vyhodnotí situaci a obratně si poradí, oplývá intuicí. Vyznačuje se vysokou empatií a pozorností. Dokáže se plně vcítit do svého pána a hodně se na něj fixuje.

„Okamžitě reagují na vaše emoce. Když jste smutní, snaží se vás utěšit a naopak, pokud máte radost, radují se s vámi. Dokážou také poměrně snadno detekovat zdravotní problém svého pána. Mají zkrátka vrozenou touhu pánovi pomáhat, což prohlubuje vzájemný vztah a mimo jiné je to také obrovskou výhodou pro výcvik,“ popisuje.



Venku je to aktivní sportovec, doma v klidu odpočívá

Americké kolie jsou velmi všestranní psi. Půjdou s vámi do jakéhokoliv dobrodružství, sportu či jiné aktivity.

„Jsou dobře cvičitelní, hodně zvědaví a vyloženě rádi se učí novým kouskům. Dychtí po všem, co se děje kolem nich, ale někdy můžou být trochu tvrdohlaví,“ varuje chovatelka.

Venku jsou to aktivní a vytrvalí psi, doma jsou klidnými a mazlivými společníky, o kterých ani nevíte. „Oplývají sice energií, ale nemají tendence ničit věci v bytě. Také se velice rychle naučí hygieně – jsou opravdu velmi čistotné,“ ujišťuje chovatelka.

K cizím je toto plemeno rezervované, k pánovi a jeho rodině je naopak velmi loajální a maximálně spolehlivé. Je to milý, mazlivý a věčně pozitivní společník, který bude neustále po vašem boku, rodinný pes, jež bude o svoji rodinu pečovat a v případě potřeby ji i ochrání.

K dětem či zvířecím mazlíčkům v domácnosti je něžný a opatrný. Vzhledem k jejich citu pro rodinu potřebují být často v kontaktu se svým pánem, ať už se jedná o mazlení, hru, práci či jen jeho přítomnost.

Dlouhodobým pobytem o samotě doslova trpí a většinou se to podepíše i na jejich povaze. Nesnášejí tvrdé zacházení a dril. Tyto kolie jsou láskyplná stvoření, která se svému pánovi odevzdají celým tělem i duší.



Těžce nese izolaci od svojí rodiny

Americké kolie nejsou nikterak náročné na péči. Hodí se jak do domečku se zahrádkou, tak do městského bytu. Avšak nepřipadá v úvahu život v kotci nebo odděleně na zahradě.

Vzhledem k tomu, že je kolie aktivní plemeno, je nutné jí zajistit dostatečný pohyb. Pro sportovně založené lidi je jako stvořená. Je možné se s nimi věnovat aktivitám jako je canicross, dogtrekking, herding, coursing, agility, obedience, dogdancing, canisterapie, záchranářství, čichovým pracem atd. Nesnesou být izolované nebo mít omezený pohyb. To by vyloženě trpěly. Vyžadují být se svým pánem a jeho rodinou v úzkém kontaktu, proto je důležité, aby pejsek žil s lidmi uvnitř domu či v bytě, kde bude mít s rodinou stálý kontakt.

Pokud však nejste úplní sportovci a kolie vám učarovala, nezoufejte. „Není to problém, tomto případě pejsek ocení i rekreační procházky se svým pánem,“ doplňuje chovatelka.



Je nenáročná na údržbu

Konečnou délku a objem srsti získá tato kolie do tří až čtyř let věku. Ještě více praktické jsou kolie v krátkosrsté variantě. Zde je nutná péče pouze minimální.

Co se týče koupání u kolií, není nutné příliš často. „Z vlastní zkušenosti doporučuji koupat dospělého psa jednou za 3 až 6 měsíců,“ popisuje Andrysíková.

Tak jako u každého psa, je potřeba dbát o srst, uši, chrup drápky a hygienu. Srst není náročná na údržbu. Rozhodně v daleko menší míře, než jak je tomu u kolií evropského typu. Srst je obdařena výbornou samočistící schopností, nemá tendence se zatuchávat a stačí ji jednou či dvakrát týdně pročesat.

Nepotýká se s vážnými chorobami

Americké kolie jsou známé pro svoji výbornou zdravotní kondici a vitalitu. Díky delší tradici testování v USA byla většina vážných onemocnění v tomto plemeni vymýcena, proto se také dožívají vyššího věku.

I přesto je důležité zodpovědné křížení chovných jedinců, testování genetických i klinických chorob a důsledná prevence proti nim. Všichni chovní jedinci musí být řádně vyšetřeni na různá onemocnění.

„Jelikož jsou americké kolie zařazeny do globální genetické evidence, je povinnost, aby každý chovný i nechovný jedinec měl DNA profil pro potvrzení původu. Podle toho se pak určí, na co by měl být daný jedinec testován. Všeobecně ale platí, že základní test pro uchovnění je na CEA, MDR1 a dysplazii kyčlí a loktů,“ uzavírá chovatelka.