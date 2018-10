Potkejte se s farmáři budoucnosti. V Kalifornii pěstují zeleninu roboti

S nápadem přišel Brandon Alexander, podle nějž je robot klíčem k nové vlně zemědělství, která si klade za cíl pěstovat bazalku, salát a další podobné rostliny šetrněji k životnímu prostředí. Podle něj ušetří až 90 procent vody a energií. Vývoj robotů trval dva roky.

Vizí projektu je, aby se zelenina mohla pěstovat co nejblíž místa, kde se bude spotřebovávat. Nyní trvá mnohdy až týden, než se rozveze po celých Spojených státech z center, kde se pěstuje. Nejčastěji z Mexika, Kalifornie a Arizony. Kvalita produktů tím trpí v mnoha ohledech.



Iron Ox testuje první robotickou farmu v San Carlosu v Kalifornii na omezené ploše asi 850 metrů čtverečních. Alexander prohlásil, že farma už je připravena dodávat zeleninu do restaurací a maloobchodu. „A budou to nejlepší saláty na světě,“ slibuje.

Robot při práci na farmě pomáhá zejména při pracném přemisťování sazenic při přesazování. Stroj se pohybuje po všesměrových kolech a jednotlivé rostlinky trpělivě přenáší do nového stanoviště pomocí mechanického ramene.

Bez lidské pomoci se však stále neobejde, důležitá je zejména při expedici zeleniny. Alexander by v budoucnu chtěl i tuto fázi zcela zmechanizovat. V současnosti se zahradničení s pomocí robotů odehrává výhradně pod umělým světlem, takže náklady na elektřinu nejsou tak nízké, jak by mohly být. Tvůrci projektu by proto rádi robotické pěstování co nejdříve přesunuli do standardních skleníků.