VIDEO: Masité šťavnaté hamburgery v Ostravě ze šéfa vymáčkly tři hvězdy

Původně pojízdné bistro Mama´s začali ostravští bratři Kaňákovi rozjíždět se svou mámou, která dělá výborné domácí bramborové hranolky. Odtud také název, prostě mámino bistro. Oni zase umí skvělé burgery, s klasickou americkou sladkou houskou. Na nás sladkou až moc.

Jeden je vyučený kuchař, druhý číšník, takže jsou z oboru. Bistro vydupali ze země na naléhání mámina partnera, svého nevlastního otce. Byl přesvědčen, že „kluci“ jsou pro podnikání stvořeni, tak je k tomu dokopal. Bohužel nedávno zemřel, o to více ovšem oni chtějí opravdu uspět, přestože se rozjíždějí ztuha.

To se šéfovi líbí, a protože základ podniku je podle něj zdravý a kluci umí a makají, pomůže jim mimo jiné v pekárně vychytat to nejlepší těsto na burgery. Za dobrým jídlem si přece musí lidi najít cestu i v Ostravě, je přesvědčen ve třetím díle poslední řady Ano, šéfe!, který Prima odvysílala v pondělí večer.

Pojízdné bistro bohužel nelze postavit kdekoliv a bratři Kaňákovi to v Ostravě v tomto směru opravdu neměli jednoduché. Na náměstí v centru, kde by to mělo smysl, je úřad nikdy nepustil. Přesto, nebo právě proto, je šéf přemluví, aby to riskli. A dali lidem o svém kamenném podniku mimo centrum vědět právě tím, že provokativně začnou prodávat burgery z auta tam, kde je to zakázané. Policejnímu zásahu se nevyhnou, ale účel je splněn.

A vypadá to, že Ostraváci si i díky Ano, šéfe! a Zdeňku Pohlreichovi za dobrými burgery opravdu cestu našli. Hlavně asi poté, co se rozneslo, jak moc tu šéfovi chutnalo. Svědčí o tom i většinou kladná hodnocení na internetu. Zdeněk Pohlreich byl sám za sebe nadšený natolik, že tu při své závěrečné návštěvě bratrům Kaňákovým zanechal samolepku se třemi hvězdami.

Zdeněk Pohlreich nadšeně ochutnává hamburgery v ostravském bistru Mama´s. I originální kombinace toho nejlepšího z burgeru a hot dogu se tu podle něj opravdu povedla.

Chutnalo mu určitě o to víc, že tu našel pracovité lidi, kteří chtějí dělat moderní kuchyni poctivě, makají a na nic se nevymlouvají. I úpravu interiéru zvládli svépomocí tak, aby to moc nestálo a přitom drželi styl. Vytvoří i nový produkt kombinující vtipně to nejlepší z burgeru a hot dogu. Prostě rychlé občerstvení moderního střihu. A to se cení.