Manuál k balení dárků: krabic, lahví i neforemných měkoušů

Takzvané pevné dárky jako krabice s čímkoliv a knížky, to je pro úhledné zabalení asi to nejjednodušší, co může být. Stačí vybrat pěkný balicí papír, průhlednou izolepu a stužku či barevně sladěný provázek na převázání.

Dárkový papír ustřihnete tak, aby s lehkým přesahem pokryl celý předmět, který chcete zabalit. Krabici položíte doprostřed dárkového papíru, podélný okraj papíru přeložíte, přehnete ho přes okraj krabice a přichytíte izolepou.

Pak přes krabici přeložíte protilehlý okraj papíru, napnete ho a také přichytíte lepicí páskou. Pak si balíček otočte o 90°, pravý okraj přesahujícího papíru zahněte směrem do středu a do hladka urovnejte jeho spodní i horní záhyb (případně si ho opět můžete pevně přichytit izolepou).

Totéž udělejte i na levé straně, tím vám vzniknou dva trojúhelníky. Vrchol spodního ohněte směrem nahoru, vrchol horního přes něj přehněte dolů a zafixujte je přelepením. Pak balíček otočte o 180° a na druhé straně ho upravte stejně. Nakonec ho převažte mašlí, opatřete jmenovkou a je to.

A jak zabalit oblečení či lahve?

Oblečení nechybí pod žádným stromečkem a jako takové bývá rychle odhaleno coby měkouš a často čeká na rozbalení mezi posledními. I tak se dá ale zabalit originálně, což by mělo obdarovaného potěšit:

VIDEO: Jak si poradit s vánočním balením měkkých dárků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud jakékoliv oblečení úhledně složíte do volné krabice a zabalíte, půjde o dvojnásobné překvapení. Případně ho můžete rovnou vložit do dárkové krabice s víkem, převázat mašlí a připevnit jmenovku. V případě dětských věcí si to ale rozmyslete, aby to potomci od Ježíška nepovažovali za zákeřnost.

Lahev je opačný extrém - tvrdá jako kost, ovšem zcela neforemná záležitost. Buď ji tedy můžete prostě zarolovat do papíru, který zafixujete izolepou a mašlí u zužujícího se hrdla, nebo ji elegantně vložíte do papírové či textilní taštičky, což je cesta nejmenšího odporu. Nebo se pokuste o originalitu:

VIDEO: Jak netradičně zabalit pod stromeček láhev Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A pokud se vám při balení dárků motá okolo vaše zvědavá kočka, jako by se také chtěla zapojit, udělejte jí radost a zabalte ji taky. Pokud si tedy sama nevleze do nějaké volné krabice. Kočky totiž uzavřené prostory milují: