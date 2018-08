VIDEO: Tygr, lev a hyena žijí jako sourozenci. Krmí je matka retrívrů

Situace nastala v zahradě Beijing Wildlife Park v Pekingu, kde vzniklo nepravděpodobné přátelství tak odlišných zvířat, jako jsou tygr, lev a hyena. Přesněji šlo o dva sibiřské tygry, dvě hyeny skvrnité, bílého tygra a afrického lva. Podle Wanga Shua, ošetřovatele divokých zvířat, je to poprvé, kdy u nich bílý tygr roste na psím mateřském mléce.

Záběry rozkošných zvířecích mláďat oslovily internetové diváky. Mláďata si zcela samozřejmě hrála jako bratři i s mláďaty retrívra a i se s nimi živili mlékem psí feny.

„Myslím, že je to neuvěřitelné,“ řekl Meng Ying, který navštívil park. „Myslel jsem, že kdyby tato zvířata žila společně, znamenalo by to krvavá jatka, ale jak vidíme, hrají si a rostou spolu v harmonii,“ komentoval pro China News.

Pro zoo je to vzácná chvíle, protože je to poprvé, kdy se u nich podařilo rozmnožit bílé tygry. Podle nich je celkem běžné, že mají lvi a tygři společný výběh, ale tolik druhů dohromady nikdy nezažili.



Mláďata žijící společně jsou nyní asi dva měsíce stará a budou oddělena, až dosáhnou tří měsíců. I když někteří chovatelé připouštějí, že by zvířata mohla být držena pohromadě, pokud budou pokračovat v takto pozitivní interakci.