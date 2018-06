Bourovec a bekyně. Kvůli skoku ze zimy do léta škůdci stromů opět řádí

, aktualizováno

Podle vědců skok ze zimy přímo do léta nedokázal zdecimovat přezimující vajíčka škůdců stromů. Teplé počasí pak má za následek i to, že zatímco se dříve škůdci, zvláště obaleči, líhli jen jedenkrát ročně, dnes už je to dvakrát a lze očekávat i tři generace za rok.