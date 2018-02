Bišonek zvítězil na světové psí show na Manhattanu. Podruhé za 142 let

Bišonkovi Flynnovi je šest let a v úterý 13. února byl na dvoudenní akci na Madison Square Garden v New Yorku korunován za nejkrásnějšího z 2880 čistokrevných psů, kteří byli do této světově uznávané soutěže přihlášeni.

V show, která je po Kentucky Derby druhou nejstarší sportovní událostí Ameriky, se přitom předvedli zástupci více než dvou set psích plemen. A kromě sněhobílého drobného bišonka se do finále dostalo dalších šest nádherných psů: velký knírač, ruský chrt barzoj, mops, border kolie, sussexský španěl a norfolkský teriér.

Drobnému načechranému vítězi nejvíc šlapal na paty právě velký knírač. Také zbývajících pět psů ovšem patřilo mezi absolutní špičku ve svých kategoriích - například psů pasteveckých či teriérů - i jako zástupci konkrétních plemen.

Jako vítěz si Flynn odnesl nejen pořadatelskou cenu Best in Show, k výhře patří i mediální turné a chovatelé se samozřejmě mohou těšit na vyšší ocenění svého chovu do budoucna. A Flynn to může brát jako satisfakci za svou trpělivost a ochotu snášet neustálé stříhání, koupání, fénování a kartáčování.

Bišonek Flynn získal hlavní cenu Best in show.

“Pokaždé, když jsem se na něj podívala, jako by říkal: ´Ahoj, paní!´ A mával na mě svým střapatým ocasem. Uměl se prostě prodat,“ konstatovala Betty-Anne Stenmarková poté, co Flynna ohlásila jako vítěze. Ten si svůj den skutečně užíval. Protože jak prohlásil jeho psovod Bill McFadden z Kalifornie, každodenní péči o svůj zevnějšek doslova miluje, takže pečlivé úpravy vizáže na výstavě ho nijak nestresovaly.

Flynn má pro bišonky typickou načechranou bílou srst, která neustále dorůstá a musí se ideálně jednou měsíčně stříhat a rozčesávat, zato ovšem nelíná. A samozřejmě výrazné černé oči a nos, které bišonkům vykukují z bílého až dětsky roztomilého obličejíku.

“Tihle psi byli chováni v cirkusech, aby bavili lidi, takže jsou velmi chytří. Mají okouzlující oči, takže vše, co musejí udělat, je mírné zvednutí obočí. A umějí vás přinejmenším rozesmát,“ popsal Bill McFadden. K cirkusákům se ovšem bišonkové dostali až v období francouzské revoluce, kdy se tito šlechtou po staletí hýčkaní psi ocitli na ulici a potřebovali nějak přežít.

Na Valentýna si dal Flynn oběd v restauraci Sardi´s, kde se setkal se slavným módním návrhářem. Pózoval také fotografům s Manhattanem v pozadí.

Oslavy vítězství pro Flynna pokračovaly i na Valentýna, kdy mu na newyorském Manhattanu připravili kuřecí maso v restaurantu Sardi’s. Šestiletý bišonek se tu také setkal s módním návrhářem Michaelem Korsem, který se tu zastavil po své módní přehlídce. Mohl Flynna radostí umačkat.

Jeho psovod uvedl, že jakmile se Flynn konečně dostane zpátky domů, hned se vrátí ke svým oblíbeným lumpárnám, hlavně k pronásledování koček.

Zástupce chovu bišonků zatím titul Best in Show vyhrál jen jednou, v roce 2001, přičemž záznamy kennel klubu Westminster se datují do roku 1907. Nejčastějšími vítězi byli hrubosrstí foxteriéři, kteří získali nejvyšší cenu celkem čtrnáctkrát. Loni tu pro zajímavost zvítězil německý ovčák jménem Rumor.

Letos na Manhattanu soutěžili psi ze všech 50 amerických států a 16 dalších zemí včetně Kanady, Mexika, Japonska, Ruska, Austrálie a Číny.