VIDEO: Tisíce rybářů na dírkách. To je největší rybářský závod na světě

Z tisíců padesátidolarových vstupenek se vyberou peníze, za které se vyplácejí nejen odměny pro výherce v celkové hodnotě 150 tisíc dolarů, ale i 200 tisíc dolarů pro místní charity. Výherní listina čítá 150 položek a první cenou je pick-up, na dalších místech se rozdávají čtyřkolky, sněžné skútry či dovolené za tisíce dolarů.

Soutěžící jsou posuzováni pouze podle celkové hmotnosti nalovených ryb, nikoliv podle konkrétních druhů ulovených ryb nebo délky. Všechny ryby komisaři zváží a úlovky označí hodinou, kdy byly chyceny. V případě, že dva soutěžící dosáhnou stejné váhy, vítězí ten, kdo výsledku dosáhl dříve.

Jezero Gull Lake se nachází ve státě Minessota na severu USA. Letos se konal už 28. ročník závodu, která má za úkol shromažďovat peníze na bohulibé účely.



Historie se datuje do počátku devadesátých let 20. století, kdy Brainerd Jaycees vymyslel projekt, který by shromažďoval peníze pro místní charity a poskytoval možnosti pro individuální růst a osobní rozvoj. První soutěž se konala v lednu 1991.

V té době nikdo nepředpokládal, jak daleko se vše nakonec posune a ze závodu se stane největší světové rybářské klání na ledu a obrovská atrakce, která každoročně generuje více než milion dolarů příjmů.

Pro letošní ročník připadl termín na 27. ledna, i když pořadatelé si vymiňovali změnu termínu v případě nepříznivých klimatických podmínek. Pokud by se nemohl konat v tomto termínu, uskutečnil by se druhý pokus 17. února.

Nikdo totiž nemůže zaručit, že budou dostatečně tuhé mrazy, které vytvoří přijatelně silný led. V případě, že by led proděravěný tisíci otvorů povolil, mělo by to tragické důsledky. To není planá obava, například v ještě v pátek 26. ledna 2018 meteorologové v oblasti hlásili až 4 °C, v následujících dnech měla podle předpovědi teplota klesnout.