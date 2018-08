Proběhne celosvětový úklidový den. Odpadky se budou sbírat i u nás

Celosvětový úklidový den je myšlenka, která vyvstala ze spontánní národní iniciativy Let’s Do It! v Estonsku v roce 2008, kdy lidé vyčistili celé Estonsko za pouhých pět hodin. Od té doby se akční model – jedna země za jeden den – rozšířil po celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se tak 134 zemí a 20 milionů lidí připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí, letos se chystá další nárůst.

Národním koordinátorem pro Českou republiku je již pátým rokem spolek Ukliďme Česko. Národní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se letos na jaře zúčastnilo 113 000 lidí.

V České republice organizované úklidy probíhají již od roku 1992, po vzoru Let’s Do It! se uklízí pátým rokem a za tu dobu se do akce zapojilo více než 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně uklidili přes 9 000 tun odpadů z našich měst a přírody.

Letos se připojila do celosvětové výzvy i organizace Trash Hero, která vznikla v Thajsku v roce 2013. Tehdy jedna parta uklidila pláž zaneřáděnou odpadky. Další týden uklidila jiné místo a pak znovu a znovu.

Za pět let se k odpadkovým hrdinům připojilo 104 000 dobrovolníků, kteří uklidili přes 600 tun odpadků z pláží, řek i měst v Asii, Evropě a Americe. V Česku uklízejí „odpadkoví hrdinové“ v Praze a v Brně a postupně vznikají další základny.

Pro zájemce je trojí možnost, jak se do celosvětové akce zapojit. Buď se můžete stát organizátorem úklidu ve své lokalitě, nebo se stát dobrovolníkem, který 15. září vyjde do terénu a bude pomáhat uklízet. A pro ty, kdo časově nestíhají, je tu ještě třetí možnost, pomocí mobilní aplikace ZmapujTo (pro Android a iPhone) zmapujte nepořádek, jehož jste svědky (o aplikaci ZmapujTo jsme psali zde).

Akce má především za cíl širokou veřejnost skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci a takto vzniku černých skládek předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek dělat nebudou.