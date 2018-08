Pláže Floridy ochromil červený příliv. Hynou ryby, ptáci i želvy

„Už měsíc pozorujeme na jihozápadním pobřeží jev, kterému se říká red tide, tedy červený příliv. Vzniká přemnožením řasy, která ohrožuje vše živé v moři, zejména nedostatkem kyslíku. Já se přikláním nejvíce k názoru, že to převážně vzniká v důsledku vypouštění velkého množství odpadních látek do moře,“ popsala.

Když jde na procházku po pobřeží, neubrání se smutku. Pláže jsou poseté stovkami mrtvých ryb. „A když se zvedne vítr, je to už taky pořádně cítit v ovzduší. Už je nahlášeno i několik stovek uhynulých kormoránů, pelikánů a dalších mořských ptáků. Na ostrově Sanibel napočítali při čištění pláže deset mrtvých ryb na čtvereční metr,“ říká. Při záchranných akcích sesbírali uklízeči 16 tun ryb.

Renata Mysliveček se na Floridu přestěhovala ze severu před dvanácti lety a byla zvyklá, že červený příliv se objevil během roku vždy jen na několik dní a brzy pominul. „Jenže to, co tu vidíme letos, je hrůzostrašné a alarmující. A asi to k tomu spělo, protože je rok od roku silnější. Lituji ty, kdo sem přijedou na dovolenou a těší se na pláže, jaké znají z filmů,“ popisuje.

Důsledky to má i pro turistický průmysl. Firmy, které pronajímají kajaky, propustily sezonní brigádníky a v některých částech jižní Floridy musely uzavřít obchody a provozovny.

Navíc podle informací Myslivečkové poprvé po 41 letech dochází k tomu, že se ruší spousta plážových aktivit a místní správa hrozí návštěvníkům respiračními problémy.

Červený příliv (někdy se mu říká i rudý) se objevuje tehdy, když přírodní podmínky umožní určitým druhům řas rychlé rozmožení. Řasa Alexandrium tamarense navíc může vyčerpat zásoby kyslíku ve vodě, zabránit pronikání slunečních paprsků a vážně narušit potravní a filtrační procesy drobných mořských živočichů. Někteří akademici věří, že deset morových ran ze Starého zákona mohl způsobit právě rudý příliv.

Některé studie ukazují, že rudý příliv obsahuje dva druhy jedů, každý z nich je nebezpečný pro jiný druh mořských organismů. První je schopen zabíjet větší tvory, zatímco druhý zabíjí menší organismy. Podle studie profesora Hanse Dama je to kombinace, která dělá z rudého přílivu „zabijáka oceánů“.