Češi jsou považováni za krále recyklace, ukázal průzkum

Češi jsou milovníci přírody, což dokazuje například nejpropracovanější systém značených turistických tras na světě. Smysl pro ekologii se mezi lidmi projevuje i při třídění odpadu.

Však také modrý, žlutý, zelený či červený kontejner připomíná právě stejné barvy turistických značek a tím pádem krásnou přírodu tuzemských luk a lesů.

Většina obyvatel, přesně 73 procent, třídění odpadu dnes považuje za svou každodenní rutinu.

Je to prý to nejmenší, co mohou udělat pro ochranu životního prostředí. Tvrdí to alespoň účastníci průzkumu společnosti EKO-KOM, jež provozuje síť barevných kontejnerů. V tomto ohledu patří Češi mezi premianty celé Evropské unie.

Třídění odpadků ovšem v poslední době zažívá i problémy. Například až donedávna posílala Evropa více než polovinu svého plastového odpadu do Číny. S tím je teď konec.

Peking v lednu uzavřel největší recyklační trh světa. Vyvstal tak poměrně palčivý problém – co teď bude Evropa dělat se svým odpadem?

Jak si v Česku vedeme v třídění jednotlivých materiálů? Jen v bodech si to připomeňme.



1. Papír

Devět z deseti papírových obalů se podařilo loni v Česku vytřídit. Pokud se z jednoho vzrostlého stromu vyrobí přibližně tuna papíru, pak se podařilo zachránit 9 z 10 stromů, které by jinak sloužily k výrobě papírových obalů.

Za loňský rok je to přes 200 tisíc stromů, jeden strom pak zachrání přibližně 50 třídících lidí.

2. Barevných kontejnerů přibývá

Loni bylo dostupných pro obyvatele Česka 354 tisíc barevných kontejnerů na recyklovaný odpad. V roce 2010 jich bylo jen 200 tisíc.

3. Sklo

Každý Čech loni průměrně vytřídil 12,6 kg skla. Všechny dnešní skleněné lahve obsahují větší či menší část recyklovaného skla. Z toho se pak vyrábí například stavební izolace, takzvané pěnové sklo.

K zateplení jednoho rodinného domu je třeba asi 14 tisíc lahví. Takový počet loni průměrně recyklovalo 560 lidí.

4. Zkracuje se docházková vzdálenost

Průměrná docházková vzdálenost každého Čecha ke kontejneru s tříděným odpadem je 92 metrů. Ještě v roce 2016 to bylo 96 metrů, v roce 2006 dokonce 138 metrů.

5. Plasty

Loni průměrně vytřídil každý Čech 13,2 kg plastů. Kdyby šlo jen o plastové lahve, tak z těchto 13,2 kg lahví se vyrobí jedna až dvě flísové bundy. Z recyklovaného plastu se vyrábí například protihlukové stěny nebo plastové díly v autech.

