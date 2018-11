Zákaz srkaček, háku i míra na okouny. Nová pravidla při lovu ryb

Tato krátká nenápadná formulace, která přibyla v rybářského řádu pro rok 2019 pobouřila pěknou řádku rybářů: „Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky),“ píše se v nových pravidlech, jejichž celkové znění najdete ve formě PDF v odkazu Českého rybářského svazu.

Co je to srkačka

Ptáte se, co je to ona srkačka a co se na jejím zákazu rybářům nelíbí? Je to velmi kontroverzní a zároveň velmi populární montáž pro lov zejména kaprů na položenou. Její kontroverznost spočívá v tom, že je lov s ní považován za nesportovní, neboť je to jakási forma samoseku neuctivému k rybě.

Ty se totiž při lovu se srkačkou zasekávají v podstatě samy a ještě k tomu při tom většinou neútočí ani na háček, ale na krmítko s krmením, ve kterém jsou háčky schované. Na druhou stranu se jedná o montáž nesmírně efektivní, proto ji používá mnoho rybářů především starší generace. Mezi nimi je větší procento těch, kteří si hodně úlovků odnáší domů než u mladších rybářů.

Někteří tak považují srkačku za „nástroj k vybíjení ryb“, jiní naopak budou zvažovat, jestli po zákazu srkačky, na níž byli zvyklí, neskončí s rybolovem. Principiálně lze ale z hlediska rybářské etiky a vývoje trendů v rybaření považovat zákaz srkačky za velmi správný i s ohledem na to, že při lovu se srkačkou existuje mnohem větší riziko poranění zdolávané nebo utržené ryby než s únikovou montáží.

Okoun má oficiálně míru

Image okouna říčního se v posledních 20–30 letech zásadně změnila. Z údajného škůdce a požírače jiker se stala především mezi milovníky přívlače nesmírně populární a ceněná ryba po jejíž ochraně se už dlouho volalo.

V některých územních svazech a na některých revírech již byl do jisté míry okoun chráněn. Nyní se ale konečně dočkal plošné míry 15 cm. Ta mohla být podle mnoha názorů vyšší, ale podstatné je to, že okoun nyní míru má.

Další změny

Konečně je nově zakázán i vylovovací hák – gaf. Také je zakázáno použití dvoj- a trojháčku před zahájením lovu dravců – tedy v období od 1. ledna do 15. června.

Před zahájením lovu dravců bylo omezeno i muškaření. Nyní lze v tomto období použít pouze návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a především s muškami o maximální velikosti tři centimetry. To bylo zavedeno především kvůli tomu, aby byl omezen cílený lov hájených dravců muškařením pomocí větších nástrah.

Součástí povinné výbavy je kromě vyprošťovače háčků a míry pro zjištění délky ryb nyní plošně i podběrák.