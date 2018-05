Michelinské kuře ze singapurského stánku jsme museli ochutnat, říká kuchař

„V roce 2016 to byla zpráva číslo jedna a asi největší bomba. Nezbláznil se průvodce Michelin? Michelinskou hvězdu dostal stánek, který připravuje vařené kuře v hawkers zóně v Chinatownu v Singapuru,“ vzpomíná David.

„Do Singapuru jsem se vydal, abych podpořil české kuchaře při olympiádě. Prakticky se všichni známe, protože jsme spolu pracovali a jsme kamarádi. A navíc jsem chtěl jet okouknout asijskou kuchyni, která je stále populárnější,“ vysvětluje šéfkuchař. (O úspěchu národního týmu v Singapuru čtěte v boxu).



Ve chvílích, kdy zbylo trochu času, se vypravili do Chinatownu, aby se podívali jak ta proslavená „restaurace“ vlastně vypadá a hlavně jak to vyhlášené kuře chutná.

Před stánkem je obrovská fronta a poctivě se čeká. „Řídí to tam paní, která vydává. Proslulé vařené kuře je podávané s nudlemi nebo s rýží za 2 singapurské dolary. To je asi 35 Kč. Před tržnicí má ještě druhou restauraci a tam stojíte frontu jak u McDonald’s,“ popisuje Radek David, který řídí kuchyně v restauracích La Veranda a Babiččina zahrada.

Po zaplacení dostane zájemce účtenku s číslem a čeká na jídlo. Všichni chtějí ochutnat to nejlevnější michelinské kuře na světě. Nečekejte ale nějaký foodstyling – kopeček rýže, plátky uvařeného kuřete a omáčka. Talíře jsou většinou umazané.

Jak to vypadá v samoobslužné jídelně Chan Hon Menga.

A čím je zvláštní tento recept na delikátní kantonské vařené kuře?



Je to marináda z aromatické sójové omáčky, angelika kořenu, hřebíčku, koriandrového semene a badyánu. Plus další koření, které je však tajemství. Chan Hon Meng dělá marinádu od nuly a marinuje celá kuřata přes noc, dokud není kůže hnědá a lesklá.

„Nevěřil jsem, že by takové ocenění mohl získat obyčejný stánek s jídlem,“ vzpomíná Chan. „Cítil jsem, že za to vděčím hlavně svým zákazníkům.“ Aby si jejich přízeň zachoval i do dalších dnů, rozhodl se, že nebude zvyšovat ceny. Denně prý ve stánku prodá zhruba 100 kuřat. Celý příběh popsali kolegové z magazínu Cestování.



Nyní má Chan Hon Meng mimo původního stánku s hvězdou tři restaurace v Singapuru a otevírá další restauraci v Melbourne - vše pod jménem Liao Fan Hawker Chan.