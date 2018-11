Středoameričtí chápani si hledají svačinu v hromadách podzimního listí

„Naši chovatelé v posledních letech využívají pro rozptýlení chápanů - tedy tzv. enrichment - i podzimní spadané listí. Protože si všimli, že když chápanům listí ve výběhu shrabou na hromadu, tyto štíhlé nohaté opice si to náležitě užívají,“ popisuje Lenka Pastorčáková, mluvčí Zoo Praha.

Chápani totiž do hromad spadaného listí skáčou, probíhají jím a asi nejoblíbenějším rozptýlením pro ně je, když jim do listí chovatelé schovají jídlo. Že se tento kriticky ohrožený poddruh jihoamerických primátů pohybuje po zemi velice zvláštně, to návštěvníci Zoo Praha dávno zaregistrovali a chápani jsou proto vděčným objektem k pozorování.

Koneckonců na Opičích ostrovech, kde Zoo Praha celou řadu opičích druhů chová, nejsou jediní. Žijí tu i guerézy pláštíkové, které se v korunách stromů pohybují i s mláďaty, nebo giboni stříbrní, u nichž jsou také k vidění mláďata.

Teď budou chovatelé během celého podzimu chápanům do hromad listí schovávat kousky ovoce a zeleniny, případně i granulát. Na úvodním videu je vidět, jak si to užívali, když jim vrchní chovatel David Vala do listí naházel zhruba 8 kilogramů pokrájeného ovoce: ananas, kaki, hrušky a jablka.

O víkendu v pražské zoo Pokud se do Zoo Praha chystáte o tomto víkendu, můžete si v sobotu kromě chápanů a listí užít i svátek světel Diwali.

Každý chápan pak vždy pečlivě prozkoumává všechny hromady, aby náhodou o něco nepřišel. O jídlo se přetahují, utíkají s ukořistěnými kousky co nejdál od ostatních a samice Peťula si ovoce chytá a odnáší i pomocí ocasu, aby toho pobrala co možná nejvíce.

Chápani se po zemi pohybují jako dlouhonozí chlupatí pavouci, jsou to fascinující zvířata. Aktuálně je chovaji pouze tři instituce na světě, z toho pražská zoo jako jediná v Evropě.