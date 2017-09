Nejostřejší potěšení. Pálivé chilli ovládlo smíchovskou náplavku

Chilli je prostě populární. Kolem pojídačů chilli je kult, který tuto pro nás tak trochu exotickou zeleninu přináší do naší kultury. A existuje stále víc lidí, kteří si po celém světě shánějí semínka těch nejpálivějších odrůd a pak experimentují s použitím.

Stejně tak existují desítky firmiček, které vyrábějí omáčky a pasty a prodávají je na farmářských trzích nebo na podobných akcích, jako je Chillifest. A že to i ostatním „šmakuje“, je vidět i na návštěvnosti. „Loni, i když to byl první roční ročník, přišlo 6 000 lidí, takže myslím, že letos to bude ještě víc, zvlášť když nám takto počasí přeje,“ komentuje oblohu bez mráčku pořadatel Štefan Oršoš z agentury Food Event.

Součástí dne byla i soutěž v pojídání chilli, což obvykle bývá i vrcholem podobných setkání. Tady „okořeněná“ tím, že vítěz dostal jako cenu i letenku do Mexika. Zájemci si mohli místa do soutěže rezervovat zhruba čtrnáct dní předem, ale pár posledních odvážlivců si mohlo vyzkoušet soutěž přímo až na místě. I když je pravda, že pro podobná zápolení se aktivují spíše zkušení pojídači (podobně tomu bylo například i u soutěže v pojídání ostrého burgeru nedávno).