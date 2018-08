Chinese chongqing dog je extravagantní pes s netradičním vzhledem

V České republice se zatím nevyskytuje, naopak na Slovensku se momentálně pyšní svým prvním odchovem. Toto zajímavé plemeno není rozhodně mladé – první zmínky o něm pocházejí již z dob vlády dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.).

Přirozeně se formovalo v hornatých oblastech na hranici provincií S’-čchuan a Jün-nan v Číně. V dávných dobách byli tito psi majetkem zámožných lidí, jako byli úředníci, bohatí farmáři nebo lovci. Primárně se používali k lovu divočáků, jezevců či králíků, dále k ochraně majetku, ke speciální péči v nemocnicích nebo pouze jako společníci.



Zajímavosti Původ plemene: Čína Účel plemene: Lovecký pes, hlídací pes, společník Další názvy: East Sichuan Hound Uznání: CKU – Čínská kynologická unie, neuznaný FCI Velikost: U psů 40-50 cm, u fen 35-45 cm Hmotnost: 15-25 kg Průměrný věk: 15 let Pořizovací cena: Průměrně 2 až 3 tisíce eur (50 - 77 000 Kč)

Hrozilo mu vyhynutí

V roce 1949, kdy vznikla Čínská lidová republika, začaly počty těchto psů rapidně klesat. Ve městech jste sotva na nějakého jedince narazili a jen velmi malý počet zemědělců a lovců drželo toto plemeno výhradně za účelem práce.



To, že chongqing dog vůbec přežil, se považuje za zázrak. Na konci 80. let 20. století, kdy v Číně začalo být populární vlastnit mazlíčka, se vrátil na seznam oblíbenců.

Největší boom zažívá nyní v USA, Anglii a Rusku. Ve zbytku Evropy je však plemeno stále neznámé a málopočetné, proto se stále považuje za ohrožené.



Místy mu chybí srst

Je to skutečně neobvyklý pes. Má pevné a svalnaté tělo a je velmi dobře stavěný. Kohoutková výška psů se pohybuje od 40 do 50 cm, u fen od 35 do 45 cm. Rysem a zvláštností je místy prořídlá až chybějící srst na určitých částech těla.

Zbarvení srsti může být černé, černé s pálením, šedé nebo mít odstíny hnědé od světlé až po tmavě červenou. Nejoblíbenější barvou je tmavě červená.

Zajímavosti Toto plemeno musí mít modrý nebo modře flekatý jazyk.

Zvláštností je také ocas, který se označuje jako „bamboo tail“ neboli bambusový ocas, jelikož svým tvarem připomíná bambusový výhonek.

„Naši fenku jménem Bambi from Lovely Bordo jsme si dovezli z Ruska v srpnu 2016. Uchvátilo nás, že péče o srst není žádná, nelínají, štěkají opravdu minimálně a jsou velmi čistotní a nepáchnou. V červnu tohoto roku se v naší chovatelské stanici narodil první vrh tohoto plemene na Slovensku,“ říká slovenská chovatelka Lucia Kyseľová.



Chongqingové jsou vášnivými lovci a mají vynikající čich, a tak by se podle podle chovatelky výborně hodili k vyhledávání drog, aportování a podobně. Také jsou velmi vytrvalí a plní energie. „Jsou velmi aktivní, když jsou venku v přírodě. Opravdu velmi rádi plavou. Naše Bambi dokáže plavat v jezeře bez přestávky 45 minut,“ vypráví chovatelka.



Toto plemeno se však hodí i pro méně aktivní lidi. „Dokáže se přizpůsobit vašemu časovému harmonogramu. Osobně si myslím, že je to otázka výchovy majitele. Náš denní režim během pracovních dnů je plný, a tak Bambi většinu prospí sama doma. Je čistotná a skvělá, protože vydrží bez potřeby od rána, dokud nepřijdeme večer domů. No a přes víkendy chodíme na výlety a vynahrazujeme jí čas strávený v práci či škole,“ pochvaluje si.



Skvělý společník a hlídač, který však potřebuje řádnou výchovu

Chongqingové jsou velmi loajálními a milujícími členy rodiny. Jsou výbornými společníky a rozenými bodyguardy. K cizím lidem jsou velmi nedůvěřiví a bez přítomnosti majitele nepustí žádného cizince na pozemek.

Chinese chongqing dog je velmi odolné a celkově zdravé plemeno, je nepřešlechtěné. „Jediné, na co můžu upozornit, je to, že v létě se jim loupe kůže na místech, kde nemají srst anebo jen velmi málo srsti,“ doplňuje.

Oplývají inteligencí a sebevědomím. Je však důležité mít na paměti, že tento pes potřebuje vědět, kdo je pánem.

„I když s vráskami a nařasenou kůží vypadá mile, je důležité mu již od štěňátka aplikovat pevný výcvik a tvrdou ruku, aby se nepletl, kdo je doma pánem a nepřerostl vám přes hlavu. Přece jen je to primitivní starověké plemeno, avšak s poctivým výcvikem se stane skvělým domácím mazlíčkem. Vřele doporučuji k rodinám s dětmi a stejně tak i pro sportovně založené rodiny,“ radí Kyseľová.