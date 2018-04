Čtyřmetrová krajta mě spolkla až po rameno, vypráví chovatel hadů

Karel Zavadil s chovem hadů začal na střední škole, kdy si pořídil svého prvního hroznýše královského a za ty roky mu už i několik svěřenců uteklo. Koneckonců stejně, jako jeho dvě ženy. A on bez mučení přiznává obojí.

Zájemcům o chov v první řadě radí si pořízení hada dobře rozmyslet, protože se jedná o závazek na řadu let, stejně jako je tomu třeba u psa. I korálovky či užovky, tedy menší nejedovatí hadi vhodní pro začátečníky, se dožijí až 20 let.

Ve videoreportáži, kterou s tímto zkušeným chovatelem natočil Playtvak.cz, najdou zájemci o chov spoustu praktických rad. Například jak velké terárium je pro určité druhy hadů potřeba, jaká teplota, vlhkost. Jak často krmit a čím. I za kolik hada pořídíte či jaké potřebujete k chovu jedovatých hadů povolení:

VIDEO: Chovatel hadů: Polykala mě čtyřmetrová krajta

Každopádně je potřeba každé terárium opravdu dobře zabezpečit. A při manipulaci s hady dodržovat jasně daná pravidla. Každá chyba se může vymstít.

Což Karel Zavadil dobře ví. Jednou ho například napadla krajta, protože z jeho ruky cítila pach kořisti. „Zakousla se do mě a následně mě začala polykat. Ruku mi spolkla až po rameno,“ popisuje chovatel nepříjemnou zkušenost. Bránit se přitom nijak nemohl. Musel zachovat klid a počkat, až had sám přijde na to, že dospělý muž je pro něj příliš velké sousto.