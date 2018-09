Srst jako ovečka a k tomu psí povaha. Cornish rex je úkaz mezi kočkami

Ve Velké Británii se toto plemeno objevilo v roce 1950 a okamžitě zaujalo nejen krátkou kudrnatou srstí, jemnou jako ovčí kožešinka. V tomto směru není jediné, ale mezi kudrnatými kočkami vyniká díky dlouhým nohám.

Povahově je cornish rex srovnáván se psy, protože je podobně komunikativní, věrné, chytré a chce být člověku co nejvíce a nejčastěji nablízku. Budou se s vámi tedy klidně dívat na televizi, ale doprovodí vás nadšeně a s láskou i do sprchy. „Jsou to totiž kočky, které se snaží svému majiteli zavděčit a být pro něj opravdovým společníkem,“ vysvětluje chovatelka Julija Lejniová.

Díky tomu, že je cornisch rex plemeno i velice čilé a opravdu se snaží pro člověka udělat, co mu na očích vidí, je i velmi snadno vycvičitelné. S nadšením dovede aportovat hozené hračky, nebo vám na povel skočí do náruče.

Ladné tělo, obrovské oči. A ty velké netopýří uši. Nepřehlédnutelný vzhled těchto koček těžko nechá někoho naprosto chladným. Podobně to koneckonců funguje i u jejich blízkých příbuzných devon rexů.