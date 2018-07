Pochlubte se svou krásnou zahradou a vyhrajte ceny za sto tisíc korun

Můžete mít rozlehlou zahradu na venkově nebo naopak opečováváte jen záhon v městské komunitní zahradě nebo předzahrádku u domu, případně se snažíte zahradničit alespoň na městském balkoně či terase. Pošlete fotografie té své zahrádky, jejích zákoutí nebo třeba nejoblíbenějšího záhonu či rostlin, a k nim jednoduše popište alespoň na 30 řádcích (cca 1 800 znaků) příběh vaší zahrady, ať jsou její velikost a podoba jakékoliv.

Případně popište vlastní tipy a zkušenosti s pěstováním toho, na co jste na své zahradě pyšní, cenné rady pro boj s plevelem či k vybudování a osázení toho nejkrásnějšího jezírka.

Fotografie s komentáři lze posílat od 12. července až do středy 12. září 2018, 12:00 hodin, na e-mailovou adresu redakce soutez.hobby@idnes.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Naše krásná zahrada“, velikost e-mailu by neměla přesáhnout 5 MB (případně fotografie zašlete přes www.uschovna.cz, snímky by měly být ideálně šířkové).

Soutěž bude dvoukolová (zde najdete podrobná pravidla soutěže). Pět vítězů v každém kole vyberou sami čtenáři z příspěvků, které redakce zařadí do ankety. První kolo hlasování proběhne po 12. srpnu 2018, druhé kolo po uzávěrce soutěže, tedy po 12. září 2018. Do tří dnů po ukončení hlasování budou oznámena jména výherců soutěže.