Deset dárků pro kuchtíky. Ostré nože, italská klasika i chytrý váleček

Část 1/5

Pro masožravce

Dobré pečené kuře není žádná legrace. Připravit pravou telecí saltimboccu, experimentovat s mořskými plody nebo se pochlubit dokonalým hovězím steakem - to už je vyšší dívčí. Je-li obdarovávaný zapálený do vaření a pečení masa, zkuste mu to ulehčit. Se zapichovacím digitálním teploměrem si bude připadat jako opravdový šéfkuchař a už nikdy se mu nestane, že by něco nedopekl nebo naopak přesušil.



Profesionální dojem z jeho kuchtění pak ještě umocní ty správné nože. Pořiďte mu třeba kvalitní řezací nůž, se kterým maso snadno nakrájí na jemné i silnější plátky, nožík na odstranění blanek nebo univerzální šéfkuchařský kousek na maso i zeleninu. Úplně nejlepší bude celá sada.