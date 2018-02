Část 1/11

Nechceme vás strašit, ale zimní „rýmičky“ se nevyplácí podceňovat. S těžšími zdravotními problémy běžte určitě k lékaři, ale často pomohou i staletími prověřené postupy našich babiček.

Kysané zelí plné vitaminů

Univerzální rady přitom neexistují, neboť každý z nás je jiný. Co u jednoho skvěle funguje, to u druhého nemusí zabrat. Následující přehledné desatero tedy berte jako tipy, co stojí za to vyzkoušet.