V období letních dovolených vysoce roste riziko vloupání a vykrádaček. Před dovolenou zkontrolujte základní body, kudy se může zloděj dostat do domu. Zloději se mohou vloupat i zdánlivě nenápadnými vstupy, jako jsou okénka do sklepů nebo přes garáž.

1. Světlíky a malá okna

Nikdy nepodceňujte zručnost zlodějů, protože ti jsou schopni se do domu dostat i velmi stísněným vstupem. K vloupání tak dochází třeba přes malá okénka u spíží a sklepů nebo dokonce přes světlíky.

Vyhněte se proto pokušení nechávat ve spíži celoročně otevřené okno a zavírejte ho pokaždé, když opouštíte dům. „Zloději jsou schopni často až akrobatických kousků včetně šplhání po střechách,“ doplňuje Kateřina Brázdová ze společnosti Tokoz.

Lze také doporučit zabezpečení střešních oken, ideálně pomocí uzamykatelné okenní rozpěry. Ta navíc z vnitřní strany poslouží jako ochrana před otevřením okna malými dětmi.

2. Vstupy do garáží a sklepů z domů

Výhoda garáže spojené s domem se může snadno změnit v nevýhodu, zvlášť pokud zapomínáte zamykat spojovací dveře mezi obytnou částí a garáží. Pohodlnost se ani v tomto případě nevyplácí.

Garáž bývá obecně slabším článkem v zabezpečení domu, a pokud už se do ní zloděj dostane, otevírá se mu cesta i do zbytku vašeho obydlí. Pamatujte na to, že každý zamčený zámek zloděje zpomalí a někdy ho může i úplně zastavit, zvláště když to bude zámek ve vhodné bezpečnostní třídě.

3. Pojištění nebytových prostor

Sklepy a ostatní nebytové prostory mohou být v rámci smlouvy zahrnuty do pojištění domácnosti. Rozhodně byste si ale měli ověřit, zda právě vaše smlouva počítá i se sklepem či kůlnou, a pokud ano, zda nedefinuje i potřebné zabezpečení.

Mohlo by se totiž stát, že vloupání do dřevěné kóje zajištěné nevyhovujícím starým zámkem pojišťovna odmítne uznat. Pozor si dejte také na to, jaké předměty do sklepa ukládáte a zda se na ně vaše pojistka vztahuje.

4. Terciární zabezpečení

Zatímco primární zabezpečení se týká vstupů do objektu a sekundární dveří uvnitř, terciární zabezpečení se vztahuje na samotné předměty, které chceme zabezpečit. Můžou to být třeba jízdní kola, motorka, ale i elektronika nebo zahradní nářadí.

Pokud se zloději podaří dostat se do objektu, můžete mu připravit těžko překonatelnou překážku v podobě speciálního zámku. Ten lze připevnit na strop, stěnu nebo dveře objektu a k němu pak uzamknout všechny cenné věci, o které nechcete přijít.

5. Zabezpečení proti úrazu

Zabezpečení domu nekončí jen kvalitním zámkem na dveřích, zabezpečenými okny a přístupovými cestami. Každoročně se plní statistiky stovkami úrazů s mnohdy fatálními následky, které způsobí nedostatečně zabezpečené kanály, studny, septiky i bazény.

Proto nezapomeňte vybavit veškerá tato místa petlicí s visacím zámkem, které se hodí i do náročných klimatických podmínek. Kanály a šachty můžete zajistit speciálním poklopem s uzamykatelným systémem, který zabrání pádu osob dovnitř i ukradení víka kanálu.

6. Chytré technologie

Je velmi důležité uvědomit si, jaké informace sdílíte veřejně vy a členové vaší domácnosti. Informaci, že se chystáte na dovolenou, totiž může vypustit do světa na sociální síti i vaše dítě. Lehce si ji může přečíst kdokoli, a pokud k tomu přidáte pár selfie z domova, zloději získají na pár kliknutí více informací, než kdyby dům sledovali týden.

Moderní dveřní interkomy však dokážou hlídat váš dům i na dálku a zobrazit ve vašem mobilu osoby, které se pohybují v blízkosti dveří.

Navíc dokážou video zaznamenat a navíc přesměrovat zvonění do vašeho mobilního telefonu, takže zloděj má pocit, že mluví s vámi, i když se nacházíte na opačném konci světa. A když jste podle něj doma, pokus o vloupačku raději odloží.

Podobné vychytávky však už bývají spíše součástí takzvaných chytrých domů připojených k pultu centrální ochrany. Součástí bývá i možnost simulovat provoz domácnosti tak, aby to vypadalo, že jsou všichni doma.