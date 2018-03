Když se kocouři drsně rvou, nepomůže oddělování ani držení za ocas

Starší Garfield útočí na mladšího handicapovaného Stewieho, kdykoliv může, a rve se s ním, až chlupy lítají. A pokud panička mladšího kocourka brání, případně ho vezme do náruče, zaútočí Garfield přímo na ni.

Přitom si tito dva nalezenci nemají co vyčítat, oba mají po všech stránkách péči úplně vzornou. Málokdy totiž najdete domácnost, která je téměř stoprocentně přizpůsobena životu koček. Dostávají to nejlepší krmivo, mají dokonce svou vlastní hernu s dveřmi vyplněnými pletivem, aby se kocouři viděli, ale nemohli se porvat, spoustu hraček, škrabadel i pelíšků. A hlavně pozornost svých majitelů v době, kdy je čas si hrát.

Majitelka kocourků totiž pečlivě sledovala na České televizi už první řadu pořadu Kočka není pes, kde kočičí psycholožka Klára Vodičková radí majitelům problematických kočičích stvoření. Snažila se sice při srovnávání kocourků řídit jejími radami, jenže jí stejně nesváry mezi oběma kocoury přerostly přes hlavu. Takže se na prosbu o pomoc v tomto pořadu na Kláru Vodičkovou obrátila také. A řešení bylo poměrně jednoduché.

Diváci ČT se ho dozvěděli v sobotu v podvečer. Klára sympatickou majitelku pochválila za to, že udělala prakticky vše, aby rvačkám zabránila. Jenže v kočičích vztazích hrají roli i zdánlivě bezvýznamné detaily, které však mohou mít na znesvářené kocoury zásadní vliv. Například během žrádla by na sebe kocouři měli vidět, i když žere každý ze své misky.

A večer je potřeba je unavit hrou a pak už je nechat vyblbnout se spolu. Nedržet je od sebe, nejistit je za ocas, aby se do sebe náhodou nepustili. „Kočky to mají rády nadrsno, pusťte je klidně k sobě,“ vysvětluje Klára Vodičková s úsměvem, že na pohled drsné hry ke kocouřímu životu prostě patří. Byla by škoda o mladé silné kocoury tuto radost ze života připravit.