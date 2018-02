VIDEO: I když děsivé, jsou kocouří bitky v pořádku. Šelmy to tak mají

Paní Světlana z Mostu bydlí se svými dvěma kocoury, černým Flíčkem s bílým kolečkem srsti pod krkem a zrzavým Gingerem, v panelákovém bytě. Ten je kočičím obyvatelům ideálně přizpůsoben, nechybí lávka pod stropem, domečky, škrabadla ani sítí zabezpečená lodžie. Kocourky si před třemi lety přinesla jako koťátka, černého Flíčka o pár týdnů dřív než zrzavého Gigiho.

Jako koťátka spolu oba kočičáci neměli problém, hráli si, spali spolu v pelíšku. Když jim byl rok, podstoupili oba kastraci a pak prý začalo doslova peklo.

Zrzavý Gigi je provokatér, který láká Flíčka ke hře. Drobného parťáka vždy dostane na lopatky, drsně ho kouše a vše je provázeno řevem, jako by zrzouna na nože brali. Flíček prostě na výzvu ke hře odpovídá agresivním útokem. Kláře Vodičkové, odbornici na chování koček, to v dalším dílu pořadu České televize Kočka není pes odvysílaném v sobotu, majitelka kocourů dokládala videozáznamy jejich drsných rvaček.

Právě od Kláry zoufalá paní Světlana očekává pomoc, aby se nemusela s jedním z kocourů loučit. Stejně jako jejich veterinární lékařka má pocit, že zrzavý kocourek agresivitou černého ďáblíka trpí. Gigi se totiž dlouho léčil se zanícenými škrábanci na hlavě a krku. Za touto kožní chorobou, která ho údajně mohla stát život, vidí veterinářka pošramocenou psychiku. A radí kocoury oddělit. Pro majitelku by to znamenalo s jedním z nich se rozloučit.

Pro Kláru to vypadá na těžký úkol, paní Světlana je ze situace opravdu zoufalá, protože kocoury má ráda oba stejně. Jenže Klára v této kocouří domácnosti žádný problém nevidí. Jejich drsná hra jí přijde normální, jako kocouři potřebují vybít energii a vybouřit se. A protože jsou to šelmy, navíc dva samci, jejich hra prostě vypadá drsně. Šelmy to tak mají.

Když se kocuři dostatečně zabaví a unaví hrou, nemají pak potřebu se mezi sebou tak prát.

S vykastrováním v jednom roce věku kocourů to nijak nesouvisí, protože zhruba v té době se u koček láme kotěcí věk a dospělost. Z hravých koťat se stávají dospělé šelmy, jejichž pošťuchování už je logicky drsnější.

A už za měsíc se ukáže, že opravdu stačí kocoury víc zabavit hrou, jak Klára majitelce poradí, a situace se zklidní. Unavení kocouři se nepotřebují prát.