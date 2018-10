VIDEO: Proti podzimnímu splínu zabojujte dušenou dýní s hříbky

I když to tak možná nevypadá, tak jídlo je hotové opravdu rychle. Můžete vybrat různé druhy hříbků a hub. Platí to samozřejmě i o druhu dýně.

„Dělám tuto dobrotu už několikátou sezonu a pokaždé něco malého změním. Základ je však vždy stejný. Dušená dýně s houbovými odřezky a navrch ty nejpěknější hříbky pěkně na másle,“ píše foodbloger Martin Kuciel, který si říká Cuketka.

Postup

1. Hříbky očistěte a podélně překrojte na polovinu. Odřezky a ty méně pěkné nasekejte nadrobno.

Suroviny 600 g dýně (hokkaido bude fajn)



400 g hříbků



400 ml silného hovězího vývaru



1 malá cibule



1 svazek tymiánu



2 lžíce nasekané pažitky



2 lžíce másla



1 lžíce oleje



sůl, pepř



Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Dýni zbavte středu a nakrájejte na kostky.

2. V pánvi rozehřejte máslo. Přidejte dýni a opečte ji z jedné strany dozlatova. Otočte a postupně přidejte nasekané hříbky, cibuli, sůl a pepř.

Promíchejte a dále společně restujte. Přidejte tymián, zalijte vývarem a poduste do změknutí (asi 15 minut). Vývar nechte odpařit do zhoustnutí. Pokud by mizel moc rychle, nebojte se jej po malých dávkách doplnit.

3. Mezitím, co se dusí dýně, si připravíte hříbky na másle. V pánvi rozehřejte trochu oleje. Přidejte hříbky a zprudka je opečte dozlatova. Otočte a přidejte máslo, sůl, pepř a pažitku. Zmírněte plamen a takto nechte hříbky dojít. Nic dalšího netřeba.