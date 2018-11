Pohlreich přesvědčí i dýňové odpírače. Rychlá polévka z jednoho hrnce

Na rozdíl od některých jiných receptů Pohlreich z dýně Hokkaidó okrajuje slupku, i když se traduje, že to u tohoto druhu dýně není třeba. „Dejte si pozor na prsty, vždy nožem pryč od ruky, není to moc snadné,“ upozorňuje Šéf.

Někdo to podle něj dělá tak, že dá dýni napřed upéct do trouby, jemu se osvědčila varianta z jednoho hrnce. „Podle mě to vyjde nastejno,“ přesvědčuje. „Dýní je hodně odrůd, klasická muškátová, máslová, ale Hokkaidó najdete dnes v každém obchodě a dobře se s ní pracuje,“ popisuje.

Stačí jen dýni zbavit slupky, rozkrojit, pomocí lžíce vyndat semínka (uvidíte ve videu) a nakrájet na drobnější kousky. Pak už jen nakrájíte cibuli, dáte na rozpálený olej a uděláte cibulový základ.

„Nemusíte to s orestováním cibule příliš přehánět, pak tam vhoďte ty kousky dýně a nechte trochu opéct, aby dostala tu chuť,“ a nezapomene ji osolit a opepřit.

Protože je dýně sama o sobě trochu nevýrazná, přidá ještě další koření. Napřed trochu šafránu a pak nastrouhá muškátový oříšek. Aby měla polévka „grády“, přidá trošku namletých chilli vloček a kardamomu.

Až se tato směs spolu dobře promíchá, zalije ji trochou vývaru, a protože je dýně rychle hotová, stačí jí pod pokličkou čtvrt hodiny vařit. Nakonec do ní vmíchá trochu kokosového mléka a polévku rozmixuje.

Aby polévka nevypadala na talíři fádně, zdobí ji Polreich dýňovými semínky. Doporučuje je dát na suchou pánev, osolit, přidat trošku hnědého cukru a nechat zkaramelizovat. A s pár lístky koriandru bude dílo na talíři dokonané.

