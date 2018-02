Opičku bez rodičů odkojila fena, život v divočině už pro mládě není

Podle informací cartagenské policie bylo mláděti pocházejícímu z volné přírody pouhých pár týdnů, když obyvatelé jedné ze čtvrtí tohoto přístavního města řešili, jak se o něj postarat. Nakonec dali opičku k majiteli feny, která nedávno přišla o štěňata, a doufali, že se jí ujme. Stalo se.

Fena mládě malpy dokonce začala kojit, což není nic až tak neobvyklého. Vybraná fenka evidentně typově patří mezi matky pečovatelky, schopné se ujmout i cizího mláděte.

Jenže už zhruba po měsíci se ukázalo, že obě zvířata jsou teď od sebe téměř neoddělitelná. Opička si zvykla jezdit feně na hřbetě tak, jak je mláďatům opic přirozené. Například v pražské zoo to lze na Opičích ostrovech pozorovat u celé řady druhů: například u tamarínů, kotulů a samozřejmě u goril, kde se nechá malý gorilák Ajabu vozit na hřbetě nejen od mámy, ale i ostatních samic a starších sourozenců. (Guerézy, chápani a giboni mláďata nosí na břiše.)

Zleva kotulové, tamaríni a gorily z pražské zoo s mláďaty na zádech.

Není tedy divu, že se opička brání, když ji chtějí od feny oddělit. A protože je až agresivní, když se o to někdo snaží, místní si na pomoc zavolali policii. Ta má teď v úmyslu ve spolupráci s ochránci přírody mládě malpy do volné přírody vrátit. To je ovšem podle odborníků v podstatě marná snaha.

„Uměle odchované mládě už bohužel nemá šanci prožít plnohodnotný život obvyklý pro zástupce stejného druhu žijící v divočině. V podstatě je to sociopat, kterému jsou cizí přirozené vzorce chování,“ potvrzuje i kurátor primátů Zoo Praha s tím, že příslušníci vlastního druhu mladou malpu mezi sebe pravděpodobně nepřijmou. A sama nebude schopná se o sebe postarat: může uhynout steskem, sežere něco jedovatého nebo ji uloví nějaký predátor.

Malpy kapucínské mají tu smůlu, že jsou velice dobře obchodovatelné na černém trhu. Kolumbijská policie odhaduje, že toto konkrétní mládě má pro překupníky hodnotu 4,5 milionu kolumbijských pesos, tedy téměř 1 600 amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 32 tisíc korun.