Vymysleli automat na skládání prádla. Cena je však ďábelská

, aktualizováno

Robotický prádelní skládací stroj FoldiMate složí oblečení do úhledných komínků. Na stroj se jen zavěsí prádlo a on ho složí. To by bylo užitečné, nebýt ceny, kterou za tento vynález požadují: tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 21 tisíc korun. Za ty peníze objednáte pomoc v domácnosti na mnoho let dopředu.