VIDEO: Je to člověk, prase, nebo koza? Na Filipínách se narodil mutant

Podle agentury AP měla koza při porodu potíže, takže mláďata musela být přivedena do života císařským řezem. Majitelka, čtyřicetiletá Josephine Repiqueová, uvedla, že vedle dvou kůzlat se objevilo něco, co připomínalo něco mezi kozou, prasetem a člověkem.

„Byli jsme šokováni. Nemůžeme vysvětlit, jak to ve skutečnosti vypadá. Zavolali jsme všechny sousedy, aby to viděli,“ popisovala. „Nikdo neví, co to je, ale koza to rozhodně není,“ tvrdí. Podle ní i ostatních vesničanů je to „ďábelský mutant“, který má přinést smůlu.

„Všichni se divíme, proč se to stalo a jestli je to smůla,“ říká Repiqueová.

Doktorka Agapita Salcesová z Ústavu živočišných věd Filipínské univerzity však má poněkud jednodušší vysvětlení. „Může to být případ genetické mutace, matka se nakazila horečkou údolí Riftu z kousnutí komárem, to způsobilo narušení vývoje plodu,“ tvrdí. Bohužel všechna mláďata včetně matky porod nepřežila.