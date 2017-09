Fotosoutěž Zoo Praha se blíží do finále. Klikněte pro nejlepší fotky

Účastníci soutěže mohli dosud posílat své fotografie prostřednictvím Instagramu (v popisu s #fotimvzoopraha) nebo formuláře na stránkách Zoo Praha. Fotosoutěž je součástí dlouhodobého projektu.

„Je to určitý návrat ke kořenům a základnímu poslání zoo. Nechceme zde ohromit vtipnou kreativitou, ale krásnými záběry. Jinými slovy – tak trochu to nechat na zvířatech samotných,“ vysvětluje Vít Kahle, odborný poradce pro marketing a PR Zoo Praha.

Zde vstoupíte do hlasovací fotogalerie Hlasovat můžete až do poloviny listopadu ZDE.

V dubnu pražská zoo projekt odstartovala 8 motivy ve 4 kategoriích, v květnu pak pokračovala dalšími 4 motivy, stejně tak i v červnu. Tento styl je ovšem zamýšlen dlouhodobě v řádech měsíců až let a kategorie se tak mohou dále rozvíjet.

„Do kampaně hodláme postupně vtáhnout fotící návštěvnickou obec a zveřejňovat jejich práce prostřednictvím Instagramu webu Zoo Praha. Nejúspěšnější z nich pak odborná komise, složená z profesionálních fotografů a zástupců pražské zoo, vybere do kampaně. Na billboardu či citylightu bude pak zveřejněno i jméno autora snímku,“ vysvětluje Kahle. Podrobnější podmínky najdete na webu pražské zoo zde.

Fotografie, které najdete ve fotogalerii, jsou ty, které postoupily do semifinále. Ty, které čtenáři nejlépe ocení, se dostanou do užšího finále, kde odborná porota vybere snímky do outdoorové kampaně. Tyto snímky a jejich autoři budou pak 10. 12. 2017 v pražské zoo odměněni cenami od Zoo Praha a jejich partnerů.