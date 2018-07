VIDEO: Štastný konec týraného medvěda, po letech na řetězu se zamiloval

Medvěda Riku objevili pracovníci mezinárodní organizace Four Paws, převezli ho do záchranného centra tančících medvědů v Belistě v Bulharsku. Začali mu přezdívat Nejsmutnější medvěd Evropy.

Four Paws Four Paws je organizace, která pracuje v šestnácti zemích světa. „Naší vizí je svět, ve kterém člověk zachází se zvířaty s respektem, empatií a porozuměním,“ tvrdí o sobě. Jejich kampaně jsou zaměřeny na vytváření lepších životních podmínek hospodářských, volně žijících i domácích zvířat.

V první fázi pobytu se ho pomalu pokoušeli zvykat na původní přírodní prostředí. Až pak nastal čas „seznámit“ ho s ostatními medvědy. Nejprve jen přes plot, kde se mohli očichávat.

První „oťukávání“ dopadlo dobře. chovatelé proto Riku pustit do společné ohrady s dvaadvacetiletou Gabrielou, medvědicí, kterou zachránili z bulharského cirkusu. „Když jsme viděli, že si rozumí, byli jsme nadšení,“ popisuje mluvčí Four Paws Jeta Lepaja.

„Jsou nerozlučná dvojice. Hrají si spolu, něžně se dotýkají, tráví spolu veškerý čas. Mám pocit, že kdyby jeden z nich skočil do rybníka, udělá to ten druhý také. Jsou šťastní a neoddělitelní. A brzy nastane čas, aby se dostali do smečky dalších medvědů,“ popisuje.