Tchoř jako mazlíček. Fretka je svéhlavé zvířátko s vlastním názorem

Mnoho lidí se domnívá, že je fretka divoce žijící zvířátko – opak je však pravdou. Řadí se k domestikovaným zvířatům více než 2 000 let. Jde o zdomácnělého potomka tchoře tmavého.

První zmínky o zdomácnělých tchořích se datují již do roku 350 př. n. l. Ti byli původně používáni k hubení potkanů a myší, dokud na jejich místo nenastoupila kočka. Používali se také k protahování lan potrubím.

Hlavním důvodem domestikace tchoře však bylo zřejmě takzvané fretkování, což je lov králíků pomocí fretek, který se v některých zemích praktikuje dodnes. V dnešní době se fretky využívají jako laboratorní a kožešinová zvířata a převážně jako mazlíčci.

Zamiloval se na první pohled

K vášnivým chovatelům fretek se řadí Milan Tóth, který se chovu tohoto zvířátka věnuje již osm let. „Fretku jsem poprvé uviděl u své kamarádky, která se v té době věnovala jejich chovu. Byla to láska na první pohled. Se zatajeným dechem jsem sledoval, jak si spolu fretky hrají a jednoduše to bylo fascinující. Později, když se kamarádce narodila mláďata, bylo rozhodnuto. Od té doby už nebylo cesty zpět,“ popsal

Fretka Latinský název Putorius putorius furo Váha Samečci váží 1–3 kg, většinou 1,5 kg, samičky 0,5–1,3 kg, většinou 700 g Průměrný věk 8 let, jsou známy i případy, kdy se fretky dožily 12 až 14 let Pořizovací cena Od kvalitního chovatele 2 500 Kč a výš

Fretka je dosti svéhlavé a osobité zvířátko. Každá má tak trochu jinou povahu. „Každá fretka je velmi individuální. Všeobecně je však definuje, že jsou velmi zvědavé, akční a tvrdohlavé. Jsou to takoví velcí klauni v malém těle. Nedají se přirovnat ani ke psovi ani ke kočce. Fretky jsou hodně svéhlavá zvířátka,“ přibližuje chovatel.

Samečka, anebo samičku?

Jestli je pro vás vhodnější samička nebo naopak sameček, závisí na tom, co vlastně od zvířátka očekáváte. Všeobecně jsou fretčí samičky menší, více aktivnější a zvědavější. Naopak samečci bývají o mnoho větší, méně aktivní, mazlivější a lenivější.

Zápach a období říje Tak jako každé zvíře, i fretka má svůj typický pach. „Jelikož jde o tchoře, je tento zápach mírně výraznější. Záleží na tom, jakou hranici citlivosti člověk má. Někomu fretka zapáchá, někomu ne,“ vysvětluje Milan Tóth.

Samci zpravidla zapáchají více než samice. Asi nejpronikavěji fretky zapáchají v období říje, která nastupuje s příchodem jara. Tento problém se však dá vyřešit kastrací zvířete. U samic je potřebné říji ukončit u veterináře, pokud s nimi nemáme chovatelské záměry. Jestliže totiž není říje u samic dlouhodobě řešená (déle než měsíc), nastane tzv. „přeříjení“, při kterém dochází k vyčerpání organismu a následné smrti zvířete. U samců říje většinou nepůsobí žádné potíže. Říje zpravidla trvají od jara do podzimu.

Pokud tedy chcete zažít více zábavy, pořiďte si samičku. Pokud chcete spíše pohodového umazleného lenocha, sameček pro vás bude ta správná volba.

Fretku by si měl pořídit člověk s pevnou vůlí, který je zodpovědný a především má čas. „Mláďata fretek je potřeba vychovávat a usměrňovat, aby z nich v dospělosti vyrostli vyrovnaní jedinci se sociální povahou,“ radí chovatel.

Je důležité mít na paměti, že během hry fretky většinou používají svoje zuby, proto to někdy může být bolestivé. Chce to člověka, který neustoupí. Když však přejde tato „testovací fáze majitele“ a budete se svým zvířátkem pracovat, získáte věrného společníka, který svému pánovi bude zlepšovat každý den a zahrnovat ho láskou.

Co se týká jiných domácích mazlíčků, fretka se většinou bez problému sžije se psem i kočkou. Nejlepší je, pokud je na ně zvyklá od malička. U králíčků, křečků či jiných malých hlodavců a zvířátek je velké riziko, že si je fretka dá na svačinku. K dětem je fretka skvělý kamarád za předpokladu, že si dítě uvědomuje, že fretka není žádná hračka, ale živý tvor.

Cvičená opička? Ne tak úplně

Tak jako jiní domácí mazlíčci i fretka se může naučit plno různých kousků. „Fretka se dokáže naučit dost triků, avšak neočekávejte, že bude poslušná jako pes. Fretky dělají pouze to, co považují za prospěšné a z čeho mají nějaký zisk,“ vysvětluje chovatel.

V rámci fretčích výstav existují různé soutěže, kde fretka může ukázat naučené triky. Předvádějí například panáčkování, kotoul, běhají po překážkové dráze. Všechny tyto disciplíny jsou odvozené z přirozených fretčích schopností.

Potřebuje se denně vyběhat

Vzhledem k tomu, že fretka prospí většinu dne, nevyžaduje tolik péče jako například pes. Je však nutné, aby měla k dispozici volný pohyb po bytě nebo alespoň venku na vodítku. „Nikdy však nepouštějte fretku venku na volno,“ varuje chovatel.

Zajímavosti V České republice existuje několik klubů chovatelů fretek, na Slovensku existuje zatím jeden klub.



Samci fretek mají v penisu kost.



Když je fretka šťastná, chce si hrát nebo je sexuálně rozrušená, kvoká jako slepice. Pokud ji něco bolí nebo se bojí, tak křičí. Pokud fretka syčí, je naštvaná.



Existuje mnoho barevných variant fretek



Je také důležité se fretce dostatečně věnovat. Je potřebné zvířátku dopřát hru pomocí různých hraček a neměli bychom ani zapomínat na každodenní kontrolu jeho zdravotního stavu.

Bydlení pro fretku by mělo sestávat z vyšší a prostorné klece. Na trhu je mnoho klecí přímo pro fretky. Fretky se však dají chovat i mimo klec na volno v bytě, stejně jako psi nebo kočky. „V tomto případě je však potřeba patřičné zabezpečit okna a dveře,“ varuje chovatel.

Co je však naprosto nevhodné, jsou nízké klece pro hlodavce nebo dokonce akvária. Také by se mělo dávat pozor na to, aby mříže na klícce nebyly daleko od sebe. Fretky jsou mistři útěků.

Stejně jako kočky i fretky mají nutkání vykonávat svoji potřebu na jedno místo. Je důležité jim zabezpečit kočičí záchod, který je třeba udržovat v čistotě, stejně jako celou klec.

Nefalšovaný masožravec

Jelikož se fretka řadí k malým šelmám, její jídelníček zahrnuje převážně maso. Také ji velmi chutnají syrová vajíčka. Pokud se vám nechce krmit přímo masem, alternativou jsou kvalitní kočičí granule nebo granule přímo pro fretky.

Je nutné sledovat složení granulí a vybírat pouze ty s největším obsahem masa. Pro zpestření jídelníčku je vhodné podávat kvalitní kočičí masové konzervy.

Mnoho fretek má zdravotní problémy již v mladém věku, proto je důležité si vybírat mláďata od dobrého chovatele, který bude s majitelem do budoucna v kontaktu. Není proto vhodné kupovat fretky od množitelů nebo dokonce ve zverimexu, kde se to podle chovatele nemocnými zvířaty jen hemží.

V současnosti je velmi častým onemocněním cukrovka, kterou se však chovatelé snaží zredukovat výběrem zdravých jedinců do chovu. Vzhledem k aktivitě a čilosti fretek u nich může také dojít snadno k úrazu anebo pozření cizího tělesa. Fretka by se také určitě měla očkovat proti vzteklině a psince.