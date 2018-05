VIDEO: Od pařezu k trávníku během dvaceti minut. Jak se pracuje s frézou

„Vždycky záleží na tom, kde potřebujete ten pařez odstranit. Když je to volné prostranství, třeba na louce, lze použít velkou traktorovou frézu, nebo traktorem ten pařez vytrhnout. Pařez celý obkopete a vytrhnete. Ovšem vznikne ohromná díra,“ popisuje David Šnajdr z firmy Frezujemeparezy.cz.

Existují i chemické metody, jak pařez rozložit, případně jej lze rozložit naočkováním dřevokaznou houbou. Tyto metody mají jediný nedostatek: celý proces trvá dost dlouho, často i několik let.

Když tedy z jakýchkoliv důvodů pokácíte na zahradě stromek a zůstane vám pařez, zbude vám místo, které pak bude třeba složitě objíždět se sekačkou. Proto se v posledních letech rozšířila metoda odfrézování zbytku pařezu.

Existují malé frézy na pařezy, které občas nabízejí i půjčovny mechanizace. Jsou to však většinou malé frézy určené spíš pro zbytky malých kmínků. Vedou se ručně a práce s nimi je dosti obtížná.

Možná je výhodnější objednat si u zahradnické nebo specializované firmy odfrézování pařezu jako službu. Ty většinou pro frézování na zahradách používají větší a těžší samochodné stroje, přesto tak velké, aby projely brankou a vyhnuly se všem překážkám. Jejich pásy zároveň nepoškodí stávající trávník a dostanou se i do svažitého terénu.

Podívejte se, jak se pracuje malou pařezovou frézou.

VIDEO: Jak se zbavit pařezu? Zkuste frézu

Většinou se pařezy frézují do hloubky dvacet až třicet centimetrů pod úroveň terénu – to v případě, že má pařez nahradit trávník. Jsou ovšem případy, kdy je třeba frézovat do větší hloubky. Například když se kácí v místech, kde má místo stromořadí vyrůst plot, který je třeba betonovat do nezámrzné hloubky. Pak je třeba se předem domluvit s realizační firmou, zda má k dispozici stroj, který to umí.

Ceny za frézování se samozřejmě liší společnost od společnosti, ale často se odvozuje od průměru pařezu, zhruba kolem stokoruny bez daně za deset centimetrů průměru pařezu. Cena za množství pařezů na jednom pozemku obvykle klesá v přepočtu za jeden kus. K tomu je třeba připočítat dopravu – ne každá zahradnická forma má vzhledem k investici do podobného stroje (v řádu statisíců korun) podobné vybavení, takže ne v každém městě je k dispozici.

Na úvodním videu také vidíte, že pracovníci firmy kropí pařez během práce. To však není kvůli tomu, aby kotouč lépe řezal, ale spíše kvůli tomu, aby se zamezilo rozptylování prachu během práce a prach nelétal až k sousedům.