Veganská strava i neplýtvání. Deset trendů pro gastronomii v roce 2018

Tyto tři trendy budou pravděpodobně kralovat všem ostatním, rozhodně to u nich však nekončí.

1. Rostlinná strava

Podle světově uznávaných konzultantů v gastronomii, společnosti Baum+Whiteman, je naprosto nejzásadnějším trendem pro rok 2018 rostlinná strava.

Pokud se podíváme na potravinový průmysl, zástupy nových inovativních firem a start-upů, které jdou trendu rostlinné stravy svižně naproti, jsou v tomto ohledu restaurace stále trošku pozadu. Právě v nadcházejícím roce se možná můžeme těšit na velkou revoluci na jídelních lístcích.

Zejména mladá generace strávníků totiž volá po veganské nabídce a pomalu, ale jistě začíná dostávat pozitivní odpovědi. Vypadá to tedy, že se můžeme nejen těšit na další nové vegetariánské či veganské koncepty a podniky, ale také na rozmanitější jídelní lístky. Zdá se, že ani „klasické“ restaurace nenechají veganům a vegetariánům dveře zavřené.

2. Ještě důkladnější práce s masem

I když bude dle předpovědí kralovat roku 2018 zelenina, nemusíte se bát, že by masu úplně odzvonilo. Maso má na jídelních lístcích stále pevnou pozici, je ho však méně a mnohem více se dbá na jeho kvalitu a původ.

Sami zákazníci totiž chtějí mít o mase, které jedí, co nejvíce informací: odkud pochází, jak bylo vyprodukováno, jak bylo připraveno, dokonce i jak se jmenuje farmář, který zvíře choval.

U masa se také stále drží v oblibě zpracovávání netradičních a dříve nepříliš používaných částí – přibývají nová využití a recepty – právě v souladu se snahou neplýtvat a využít z daného zvířete skutečně vše.

3. Hyperlokálnost

Ještě více než lokální? Ano, hyperlokální, neboli vypěstovaný, připravený a zkonzumovaný v rámci jedné oblasti. Nebo dokonce jedné restaurace.

Jedná se bezesporu o zajímavou myšlenku, ale ne vše je možné získávat skutečně hyperlokálně. Proto stále vládne i méně radikální princip „pouhé“ lokálnosti, který je sice obtížně definovatelný, obecně ale v tomto případě platí jednoduché „čím blíž, tím líp“.

4. Z farmy rovnou na stůl

S lokálností souvisí také původ surovin. Většinou se při dodržování tohoto principu ctí i původ z pohledu producenta.

Získávat suroviny napřímo, rovnou od místního farmáře, se kterým restaurace pracuje v rámci dlouhodobé spolupráce, to je trend, který se rovněž úspěšně drží již několik let. A zákazníkům se líbí, takže to vypadá, že nás jen tak neopustí.

5. Jednoduchost a „back to basics“

Jednoduchost je stále na pořadu dne. Co nejméně použitých ingrediencí, inspirace tradičními a osvědčenými recepty a návrat k základním podstatám kulinářského umění. Jednoduše jednoduché.

6. Přírodní suroviny a „čistá menu“

Zdravá jídla si u zákazníků získávají stále větší oblibu. Kvalitní zelenina, rostlinné či živočišné proteiny a obiloviny, jednoduchost, zachování primárních ingrediencí a nutriční vyváženost jídel jsou zkrátka sázkou na jistotu.

A někteří jdou ještě dále – uvažují o jídle jako o léku. Například s ohledem na vysoký obsah vitaminů, minerálů nebo například probiotik. Zkrátka proč jíst prázdné kalorie, když můžete přijímat skutečné živiny?

7. Neplýtvání

Přemýšlení nad tím, kolik odpadu či nesnědeného jídla restaurace (a konzument) vyprodukuje, již není pouhým trendem, ale stává se neodmyslitelnou součástí mnoha provozů.

Od čumáčku po ocásek a od kořínku po lísteček – tudíž využívání naprosto všeho – jsou proto základními koncepty restauračních kuchyní. Spolu se snahou optimalizovat velikost porcí nebo spolupracovat s potravinovými bankami.

8. Udržitelnost

Udržitelnost, zejména ta environmentální, už je v centru gastronomické pozornosti nějaký ten pátek, nevypadá to však, že by jí nadcházející rok přestal přát. Spíše naopak.

Snaha chránit životní prostředí, šetřit zdroji, snižovat spotřebu vody a energie, vybírat suroviny, které neničí přírodu… To všechno a mnohem více je v hledáčku nejen restaurací, ale rovněž zákazníků, z nichž mnozí preferují při výběru restaurace právě udržitelnější podniky.

9. Chef-driven fast-casual koncepty. A street food

Chef-driven fast-casual? V překladu perfektní jídla připravená kulinářskými mistry, ale v rychlé, jednoduše konzumovatelné a cenově dostupné formě. Ty si rovněž drží svou vysokou míru popularity.

Spolu s velkým trendem street foodu, který je se svou nekonečnou variabilitou pravděpodobně navždy nevyčerpatelnou studnicí inspirace a skvělého jídla. A jaký street food pojede dle gastronomických vizionářů v příštím roce nejvíce?

Vypadá to, že tempura, kebab, knedlíčky všeho druhu a „papusas“ – tradiční salvadorské jídlo v podobě kukuřičných placek s rozmanitými druhy slaných náplní.

10. Podomácku vyrobeno

Stále platí, že domácí je vždycky lepší a co si restaurace nevyrobí sama, jako by nebylo. Podle trendů na příští rok frčí v tomto ohledu hlavně koření, omáčky a jiná dochucovadla.

Ty totiž v zajímavých a neotřelých variacích stejně nejde koupit. Pro představu například sriracha kečup nebo octové aioli.

