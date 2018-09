VIDEO: Dvouletý gorilák Ajabu se rve o jídlo jako tygr. Matku nezapře

Gorilí samice Shinda je sice matka, ale na něžnosti si nikdy nepotrpěla. Naopak, vždy si jde tvrdě za svým. Malý Ajabu není jiný. „Svoji matku Shindu nezapře. Ta musí být u každého kusu žrádla jako první, aby si ho sebrala pro sebe. Ajabu je jednoznačně jedlík po ní,“ konstatuje kurátor primátů Vít Lukáš nad videozáznamy, na kterých Ajabu bojuje se svými bratry o žrádlo.

A není to jen jedlík. Podobně jako Shinda se jen tak něčeho nelekne a fyzických střetů se nebojí. „Do soubojů o jídlo jde klidně naplno s mnohem většími a silnějšími sourozenci. A ti ho moc nešetří,“ popisuje kurátor. Nicméně dodává, že jakkoliv tyto souboje vypadají drsně, je jasné, že se šestiletý Nuru i osmiletý Kiburi chovají k dvouletému benjamínkovi jemněji než k sobě navzájem. A Kiburi se s ním někdy o poloprázdné polínko z enrichmentu (polínko s předvrtanými otvory, které jsou naplněné dobrotami, aby se gorily zaměstnaly tím, jak je chtějí dostat ven) chvíli tahá, ale pak mu ho nechá.

Jakmile jde o krmení, gorily jdou prostě tvrdě po sobě i v případě, že jinak spolu mají dobré vztahy. „Stejně jako se malý nebojácný Ajabu snaží za každou cenu okrást svoje starší bratry a rve se s nimi jako o život, tak ani oni si neřeknou, že je maličký, necháme mu to. Jak jde o žrádlo, bojují,“ vysvětluje kurátor.

Stačí se podívat na video výše, jak Ajabu bojoval s Kiburim o větev. Bratři se nerozpakují ho od sebe vyloženě odhazovat a drsně do něj strkají, když se jim snaží něco ukrást. Zarazí ho však jen na chvilku a on zase jede s nově načerpanou energií dál. Evidentně odkoukává od svých pubertálních bratrů úplně všechno a velice rychle, proto nemá se vzájemnými krádežemi jídla žádný problém. Svou porci si také snaží si ochránit, co mu síly a nohy stačí.

Například tvarohovou kouli, kterou dostávají gorily na oběd od chovatelů, si umí okamžitě velice šikovně zasunout do tlamy a rychle s ní zdrhnout. Největší honičky a boje ovšem probíhají o kelímky jogurtu. Jakmile Kiburi a Nuru snědí své porce, rozhlédnou se, kde je Ajabu, a o kelímek ho většinou připraví, i když se snaží kličkovat mezi parkosy.

Bojovnost si tedy Ajabu nejen díky své drsné matce, ale i svým starším bratrům cvičí dokonale, a to odmala. S kluky si zatím měří síly většinou jednotlivě, to do nich neohroženě buší a s vervou se do nich zahryzává. Pokud se však připlete do puberťácké rvačky, po chvíli z jejich chumlu raději bokem vycouvá a jen je pozoruje a vyhrožuje. Zatím.