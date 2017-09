Gorilák Nuru je pořád roztomilý a kojený i na prahu puberty

Chování gorilích mláďat zdaleka není jen o věku, podle kurátora Víta Lukáše je každé z nich povahově úplně jiné. A chovatelé vidí, že čtyřletý Nuru je stále stejně hravý, rozverný a kamarádský, jako když byl menší. Nedělá ostatním takové naschvály jako pubertální gorilák Kiburi, neukazuje ještě tolik svou sílu.

„Nuru ke hře rád i provokuje,“ říká kurátor s tím, že je Nuru mnohem hravější než dospívající Kiburi. Ten dorážejícího Nurua, toužícího po hře, už kolikrát odhání. A tak Nuru tráví spoustu času s Ajabuem (více o něm zde), jehož neustále pečlivě střeží jeho matka Shinda, i kdyby to mělo být zpovzdálí. S Nuruem se ohryzávají, honí se, Ajabu ho evidentně má moc rád.

Pro pomazlení a mléko chodí Nuru k mámě i tetičce

Mateřské mléko už Nuru samozřejmě fyzicky nepotřebuje, přesto přes den stále ještě využívá možnosti se u mámy Kijivu nebo tety Kamby napít. Je už velký, žádné gorilí miminko nebo batole jako Ajabu, takže se takticky přitulí a příděl mléka si prostě vyžebrá, většinou nejdřív u mámy a vzápětí u tetičky.

Nuru se prostě pořád ještě snaží využívat privilegií mláděte. Pokud ale překročí hranici, následuje trest: samice i Richard ho pěkně proženou. A Nuru to dobře ví; na úvodním videu z kamer je například vidět, jak opatrně Nuru sebral Richardovi polínko s provrtanými otvory, do kterých chovatelé gorilám schovávají hrozinky. Richard si ho ale nechal sebrat jen proto, že už ho měl ze všech stran prozkoumané. Kdyby nebylo prázdné, hnal by Nurua přes celou expozici.

Právě touhy po sladkých odměnách se snaží chovatelé využít při tréninku s kelímky od jogurtu. Mláďata se ho učí chovatelům za odměnu vracet (k čemu je tento trénink dobrý čtěte zde). Kiburi tento princip dávno dobře zná a umí toho ve svůj prospěch skvěle využít; chodívá vracet kelímek, který někomu sebral.

Často to bývá právě Nuru, koho o kelímek připraví. Nuru totiž zatím vůbec netuší, jak hra s kelímkem a chovateli funguje. Vědomě ho zatím vůbec nevrací, to se spíš snaží chovatelům po odměnách marně hrábnout:

Podobně bývá Nuru k vidění u hlavolamu, aniž by se ho zatím naučil řešit. Zatím jen napodobuje začátky Kiburiho, který granule dříve lovil také pouze jazykem (jak se Nuru v překonávání hlavolamu vypracoval čtěte zde).

Zato venku je Nuru ve svém živlu. Miluje houpání na lanech, ze kterých se vždycky snaží urvat pár větviček s listím z vrby nebo jasanu. Rád také „loupí“ trávu za elektrickými ohradníky. I kamera ho přistihla (viz úvodní video), jak pod ohradník opatrně u stromu podsouvá ruku, aby ulovil chutnější trs trávy.